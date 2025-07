Cette ville vaporise un parfum de fraise dans ses rues pour masquer... les fortes odeurs d'urine

Dans les rues de la ville de Villeneuve-Saint-Georges émane une drôle d'odeur de fraise, et ce, pour une bonne raison.

Une idée qui donne la banane.

Ce n’est un secret pour personne : les rues sentent parfois mauvais. Ordures, déjections animales, ou encore remontée d'égouts… ces odeurs nauséabondes font vivre un cauchemar aux riverains.

Il y a deux mois, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a pris les choses en main pour rendre ses rues plus agréables.

Crédit Photo : Villeneuve-Saint-Georges

Il faut dire que la commune fait face à un problème de taille : des individus sous l’emprise de l’alcool n’hésitent pas à se soulager sur la voie publique. Résultat : les trottoirs et les murs sont en proie à de fortes odeurs d’urine.

Face à cette situation, la municipalité a mis en place une initiative pour le moins originale : les agents de propreté arrosent les rues d’une solution parfumée à la fraise pour couvrir les émanations désagréables.

Les employés de la marie de Villeneuve-Saint-Georges utilisent ce spray deux fois par semaine.

Crédit Photo : Shutterstock

Pour lutter contre ce fléau, la ville a pris une autre mesure, en ordonnant la fermeture d’une épicerie qui vendait des boissons alcoolisées à des heures non autorisées.

« On verbalise très lourdement. On a aussi augmenté les effectifs de police municipale. On est passés de quatre agents à dix-sept en septembre (...) On verbalise tous les mauvais comportements sur la voie publique en plus de nettoyer », détaille l’élue LR au micro de RTL.