Son fiancé meurt et sa belle-famille lui réclame sa... bague de fiançailles pour la donner à la sœur du défunt

Alors que son fiancé venait de mourir, une femme a reçu une demande grossière de la part de la famille du défunt.

On le sait, le réseau social Reddit regorge d’histoires et autres anecdotes invraisemblables qui montrent bien souvent à quel point la nature humaine peut s’avérer cruelle.

Récemment, le témoignage d’une personne, qui a vécu une bien désagréable expérience suite au décès de son petit ami, a beaucoup choqué les internautes sur la plateforme.

Après avoir eu la douleur de perdre son fiancé, cette femme a ainsi dû faire face à l’insensibilité de son ex-belle-famille qui lui a tout simplement réclamé la bague de fiançailles, offerte par son défunt compagnon, pour la donner à la sœur de ce dernier.

Son fiancé meurt et la famille de ce dernier lui réclame la bague de fiançailles

Le bijou avait été confectionné sur mesure à la demande de son fiancé, lequel savait l’importance de cet anneau aux yeux de sa dulcinée qui en avait toujours rêvé.

« Connaissant mon rêve, et comme sa famille n’a pas d’héritage ou de bijoux de famille, il a demandé à un orfèvre de fabriquer une bague spécialement pour moi. Il savait que je n‘aimais pas les bijoux fantaisistes et tape-à-l’œil, je suis quelqu’un de très discret, alors il m’a fait faire une bague qui correspondait exactement ce que je voulais. Et c’est ce que j’ai fait. Je l’adore absolument », raconte ainsi cette femme endeuillée.

« Malheureusement, il y a quelques mois, mon fiancé est tombé malade et est décédé. Je ne vais pas rentrer dans les détails car le simple fait d’écrire cela me fait pleureur. Je ne m’en suis toujours pas remise », poursuit-elle.

Inconsolable et en plein deuil, elle ne s’attendait pas à la demande de la famille de son fiancée.

« Quelques semaines plus tard, sa sœur et sa mère (je ne me suis jamais entendue avec eux mais nos rapports étaient cordiaux) m’ont appelée pour me demander ma bague de fiançailles. Elles ont dit que puisque nous ne nous sommes jamais mariés (le mariage était prévu pour début 2022) et que nous ne le ferons jamais, je devais donner la bague à la vraie famille, puisqu’elle représentait une promesse qui ne sera jamais tenue », explique-t-elle.

Une demande grossière et déplacée qu’elle a bien évidemment refusée.

« Je leur ai dit non. Ne vous méprenez pas, si c’était un bijou de famille ou un héritage familial, je n’hésiterais pas à le rendre. Mais ce n’est pas le cas. Il l’a fait faire spécialement pour moi et je vais le garder, parce qu’il me l’a offert le jour de notre 5e anniversaire de vie commune », a-t-elle ainsi confié.

Mais elle n’était pas au bout de ses peines car la famille n’en a pas démordu allant même jusqu’à parler à ses parents pour tenter de les convaincre de dissuader leur fille de garder la bague.

Une situation intenable pour la jeune femme, qui a pu toutefois compter sur le soutien de son père et de sa mère.

« Mes parents sont de mon côté. Les amis de notre communauté sont eux divisés. Certains disent que la bague m’appartient de droit, d’autres qu’elle était le symbole d’un contrat qui n’a pas abouti en raison de tristes circonstances, et que je devrais le rendre, que je garde un bien de leur fils et qu’elle devrait rester chez sa sœur (…) », indique-t-elle encore.

Son histoire a en tout cas profondément bouleversé les internautes qui lui ont globalement apporté leur soutien, dénonçant l’attitude de la famille de son défunt fiancé.