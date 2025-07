Un mystérieux crâne géant découvert dans l'océan sur Google Maps affole les internautes

En allant sur Google Maps, il est possible de voir la formation d’un crâne géant au large d’une île canadienne. Une apparition surprenante qui laisse place aux théories les plus folles.

Google Maps est un logiciel qui permet d’explorer le monde entier. Récemment, une découverte surprenante a été faite par Scott Waring, le fondateur d’UFO Sighting Daily, qui a partagé sa trouvaille sur TikTok. Alors qu’il était sur Google Maps, il a repéré une forme de crâne humain dans les eaux au large d’une île canadienne.

En effet, on peut voir près de l’île un crâne dans l’océan. Pour le voir, il suffit de rechercher le village d’Alert Bay sur Google Maps et de faire pivoter la carte de 180 degrés. Comme le précise le Daily Mail, on voit alors distinctement la silhouette du crâne avec ses orbites proéminentes, son nez noir et sa bouche.

Une origine extraterrestre ?

En voyant ces images, les internautes sont perplexes. La vidéo montrant ce crâne a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, comme X et Reddit. En voyant cela, les internautes se posent des questions : s’agit-il d’une formation naturelle ou d’un phénomène mystérieux ?

Crédit photo : @scottcwaring / TikTok

Certaines personnes pensent que ce crâne est une création extraterrestre ou l’indication de la localisation d’un trésor de pirate.

“Je pense que d’autres anciens visiteurs extraterrestres ont créé ce crâne. Ils ont fait cela pour laisser un signe visible indiquant : “Nous étions là les premiers”, a affirmé Scott Waring, selon le Daily Galaxy.

D’autres personnes estiment qu’il s’agit d’une formation rocheuse sous-marine et que l’apparition du crâne est une simple illusion d’optique ou un effet de perspective. Selon ces internautes, nous sommes sujets à la paréidolie en voyant ce crâne, un processus qui intervient quand on voit des visages dans des formes inanimées, comme des nuages. Pour mieux comprendre ce phénomène, découvrez ces photos qui illustrent parfaitement la paréidolie.

Pour le moment, les experts en géologie n’ont pas donné leur avis sur la question. Alors, formation naturelle ou création extraterrestre ? Le mystère reste entier.