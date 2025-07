“Un désastre bâclé” : un couple dégoûté par la pièce montée à 860 euros servie le jour de leur mariage

Sur Facebook, un couple belge, récemment marié, a fait part de sa déception en découvrant leur pièce montée, facturée à 860 euros, qui ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient imaginé.

Medya et Lillo, un couple résident à Liège, en Belgique, voyaient les choses en grand pour leur mariage prévu le week-end dernier. En dessert, ils avaient commandé une pièce montée, validant le croquis d’un gâteau aux fruits exotiques, à l’apparence blanche/claire, orné d’une cascade de fleurs (orchidées et hortensias) et de morceaux de mangue.

La pièce montée, conçue pour 80 personnes, était au prix de 720 euros. Un prix auquel il faut rajouter le prix des fleurs, à 60 euros, et le prix de la livraison, à 80 euros. Une facture de 860 euros pour un dessert de mariage qui était supposé marquer les esprits et les estomacs à la fin du repas.

Crédit photo : iStock

Cependant, le gâteau, livré à 23h le jour de l’événement, a marqué les esprits et les estomacs dans le mauvais sens. Son apparence à rapidement déchanté les mariés et les convives comme en témoigne Medya, qui n’a pas hésité à exprimer son désarroi sur Facebook.

Elle, qui s’attendait à un “gâteau fleuri, élégant, raffiné” a finalement reçu “un désastre bâclé, sans décoration, au goût douteux”.

La pâtissière porte plainte pour diffamation

Pourtant, la jeune femme avait commandé auprès d’une pâtissière réputée, spécialiste des gâteaux pour événements et recommandée par d’autres professionnels du secteur. Dans les échanges de SMS entre la pâtissière et sa cliente, on constate que la professionnelle reconnaît d’emblée sa faute :

« Je ne peux qu’être d’accord avec vous au niveau du visuel. J’ai complètement oublié les fleurs »

La mariée a demandé un remboursement total, se heurtant à un refus, en sachant que le couple avait déjà versé 710 euros d'acompte. La pâtissière a donc consenti à ne pas demander les 150 euros restant à verser, voire à offrir les fleurs non livrées, non sans insistance de la part de la cliente. Elle a également accepté de prendre à sa charge un gâteau pour le frère de la mariée.

Crédit photo : Medya Hebin Polat / Facebook

Une facture qui reste tout de même de 650 euros, une somme inacceptable pour Medya. Face à la médiatisation de l’affaire, la gérante de l’entreprise de gâteaux a finalement accepté de rembourser intégralement la cliente lésée, mais affirme avoir déposé plainte mardi pour diffamation.