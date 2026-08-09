Un enfant refuse d'attacher sa ceinture en avion, la compagnie aérienne annule le vol

Au Canada, un enfant en bas-âge a refusé d’attacher sa ceinture de sécurité dans l’avion. La compagnie aérienne a fait débarquer les passagers et a annulé le vol.

Quand on prend l’avion, il y a parfois des risques que notre vol soit retardé mais dans certains cas, il peut aussi être annulé et reporté. Ce désagrément peut se produire en cas de problèmes internes à l’aéroport, de retard sur les autres vols, de mauvaises conditions météorologiques, mais aussi à cause des comportements des autres passagers.

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En effet, il n’est pas rare de voir des incidents éclater à bord des avions à cause des voyageurs. Ce fut par exemple le cas de cette passagère qui a tenté d’ouvrir les portes d’un avion en plein vol, ou encore de ces personnes qui avaient consommé de la drogue et ont agressé les membres de l’équipage, forçant l’avion à faire demi-tour.

Un enfant refuse de s’attacher

Récemment, un nouvel incident a eu lieu à bord d’un avion à cause d’un passager. Les faits se sont déroulés ce jeudi 6 août à bord d’un vol qui devait relier Victoria à Toronto, au Canada, avec la compagnie aérienne Porter Airlines.

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Alors que les passagers étaient installés dans l’avion, celui-ci n’a jamais décollé et le vol a été annulé. La raison ? Un enfant a refusé d’attacher sa ceinture de sécurité. L’avion avait déjà quitté le terminal et se dirigeait vers la piste de décollage quand les membres de l’équipage ont remarqué que l’enfant se tenait debout sur son siège.

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Le vol est annulé

Malgré les tentatives des parents et des hôtesses de l’air, l’enfant en bas-âge a refusé d’attacher sa ceinture et ne restait pas en place. Malheureusement, ce désagrément a occasionné trop de retard, et il était ensuite trop tard pour que l’avion puisse décoller.

“L’enfant refusait d’attacher sa ceinture de sécurité. L’avion ne pouvait pas décoller dans ces conditions dangereuses, l’équipage a donc décidé de retourner au terminal et de faire débarquer les passagers”, a indiqué le porte-parole de la compagnie au magazine People.

La compagnie a présenté ses excuses aux passagers et a affirmé que tous les voyageurs ont pu embarquer sur un autre vol dès le lendemain matin.