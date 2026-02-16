Une passagère tente d'ouvrir les portes de l'avion en plein vol, elle finit scotchée à son siège 

Un vol reliant deux villes américaines a pris une tournure surréaliste après qu’une passagère est devenue incontrôlable.

Les histoires ubuesques de vols en avion ne manquent pas. À Londres, par exemple, une hôtesse de l’air a été arrêtée en septembre 2025 avec un taux d’alcool douze fois supérieur à la limite légale.

Début février, un passager complètement ivre a semé la zizanie, tandis qu’un autre a souillé les toilettes d’un appareil de la compagnie Air France.

En 2021, le cas d’une passagère déchaînée avait déjà attiré l’attention de la presse internationale.

Une passagère incontrôlable

Tout a commencé avec la diffusion d’une vidéo TikTok (aujourd'hui supprimée), qui est rapidement devenue virale. Sur ces images, une femme apparaît attachée à son siège, la bouche bâillonnée par du ruban adhésif, dans une scène surréaliste.

Quels événements l’ont conduite à cette situation ? Les faits ont eu lieu à bord d’un avion d’American Airlines reliant Dallas à Charlotte, aux États-Unis.

Une heure après le décollage, une passagère a adopté un comportement agressif selon un témoignage recueilli par nos confrères américains. Elle aurait répété à plusieurs reprises qu’elle voulait sortir de l’avion, tout en frappant les portes de l’engin

Face à cette situation, le personnel de cabine a tenté de calmer la voyageuse, mais celle-ci est devenue de plus en plus hystérique. Ce n’est pas tout : elle a essayé de griffer et de mordre les membres de l’équipage.

Le personnel prend une décision radicale

Pour éviter que les choses ne dérapent encore plus, les agents ont pris une décision radicale : ils ont attaché la passagère à un siège avec du scotch. Même sa bouche a été scotchée pour l’empêcher de hurler.

La compagnie aérienne a justifié son choix dans les colonnes du New York Post. Celle-ci assure avoir agi de la sorte pour la « sûreté des autres clients » et de leur « équipage ».

Toujours selon l’entreprise, la voyageuse en question a été en proie à une dépression nerveuse durant le vol.

À l’atterrissage, cette dernière a été prise en charge par les forces de l’ordre et les secours, avant d’être conduite à l’hôpital pour un examen. À noter que la femme a été interdite de vol chez American Airlines jusqu'à nouvel ordre.

