Il touche son salaire six ans sans venir au bureau et personne ne remarque rien : c'est en voulant fêter ses 20 ans de carrière que la mairie l'a démasqué

Direction l’Espagne, où un fonctionnaire (un brin absentéiste) ne s’est pas rendu au bureau pendant six ans. Le pot aux roses a été découvert dans des circonstances ubuesques.

Métro, boulot, dodo. Pas pour Joaquín García, un fonctionnaire espagnol, qui a réussi l’exploit de sécher le travail pendant six longues années. Oui, vous avez bien lu.

Le plus fou ? Ni ses collègues ni sa hiérarchie n’ont remarqué son absence au moment des faits. Alors, comment a-t-il été démasqué ? Il s’est fait prendre la main dans le sac lorsque la mairie a souhaité récompenser sa carrière.

Ce qui devait arriver arriva : il a eu affaire à la justice. À l’inverse, un autre fonctionnaire espagnol risque une suspension de salaire pour avoir aidé trop de chômeurs.

Un fonctionnaire sèche le travail pendant 6 ans

Cette histoire pour le moins insolite débute en 1990 chez nos voisins ibériques. À l’époque, Joaquín García travaille comme directeur technique de l’environnement au sein de la mairie de Cadix, en Andalousie.

Il se voit confier la supervision des travaux d’une station d’épuration gérée par l’entreprise municipale qui gère les eaux de la ville andalouse, Aguas de Cadiz.

Cette affaire aurait pu s’arrêter là, mais elle a pris une tournure digne d’une comédie. Entre 2004 et 2010, Joaquín García ne se présente pas au bureau, tandis que son absence passe inaperçue.

L’homme aurait pu continuer à faire l’école buissonnière pendant encore longtemps, mais il a fini par être repéré.

La mairie découvre son absence

En 2010, Jorge Blas Fernández, alors adjoint au maire et en charge du personnel, souhaite récompenser Joaquín García pour ses vingt années de bons et loyaux services et lui remettre une plaque commémorative. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

L’élu se rend compte que quelque chose cloche lorsqu’il ne parvient pas à mettre la main sur le technicien. Alors que celui-ci reçoit chaque mois son salaire, personne ne semble savoir où il se trouve ni en quoi consistent ses missions.

Dans la foulée, Jorge Blas Fernández décide de contacter l’entreprise. Cette fois encore, aucun employé ne sait ce qu’il est advenu de Joaquín García.

« J'ai appelé Aguas de Cadiz et ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien de lui, qu'ils pensaient qu'il était revenu travailler à la mairie », raconte l’adjoint à El Mundo.

De son côté, le responsable de la société des eaux de la ville, Aurelio Vélez, assure ne pas l’avoir vu depuis des années.

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Le technicien est condamné à 27 000 euros d’amende

Convoqué par son supérieur, le fonctionnaire, qui perçoit alors 37 000 euros bruts par an, peine à expliquer la situation et une procédure disciplinaire est ouverte contre lui. Après avoir été suspendu pendant quatre mois, Joaquín García part en retraite anticipée.

C’est à l’âge de 69 ans que sa sanction est confirmée par la justice, en 2016. Il est contraint de payer une amende de 27 000 euros, soit un an de salaire net, le montant maximal que la justice pouvait légalement lui réclamer.

Selon le tribunal, le mis en cause n’aurait fourni « absolument aucun travail » entre 2007 et 2010. Cette affaire lui vaut le surnom de « fonctionnaire fantôme de la ville de Cadix » dans la presse.

Depuis le début, Joaquín García nie toutes les accusations à son encontre et livre une autre version des faits. Il affirme avoir été victime de harcèlement en raison des opinions politiques de sa famille, ce qui l’aurait conduit à être mis à l’écart. Par ailleurs, il assure qu’il n’avait aucune tâche à accomplir.

Selon ses proches, il « se rendait bien au bureau chaque jour », mais ne respectait pas ses horaires de travail. Il aurait hésité à signaler sa situation de peur de perdre son emploi et de ne pas en retrouver un autre à cause de son âge.

Lorsqu’il était sur place, il consacrait son temps à lire des ouvrages de philosophie.



À méditer !