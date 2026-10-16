“Un miracle” : déclarée morte, une adolescente de 15 ans se réveille dans son cercueil devant ses proches

Yuleidy Ixcotoyac, 15 ans, s'est réveillée dans son cercueil devant ses proches qui la croyaient décédée.

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Yuleidy Ixcotoyac, une adolescente guatemaltèque, se réveille dans son cercueil

Au Guatemala, une adolescente de 15 ans s’est réveillée dans son cercueil alors qu’elle avait été déclarée morte quelques heures plus tôt. Pour la famille, c’est un miracle !

Abraham Ixcotoyac a vécu le pire cauchemar de tout parent ! Le samedi 10 octobre, ce père de famille pensait avoir perdu sa fille Yuleidy, âgée de 15 ans. L’adolescente a ressenti une violente douleur dans la poitrine avant de perdre connaissance.

Le père convaincu que sa fille est décédée

Parti en urgence à l’hôpital, il s’aperçoit que sa fille ne respire plus et n’a plus de pouls. Selon le père, elle n’a pas été admise à l’hôpital, mais aucun médecin n’a constaté le décès.

Convaincu de la mort de sa fille, le père est allé dans une entreprise de pompes funèbres afin de se procurer un cercueil. Puis ses parents ont commencé à organiser la veillée funèbre à leur domicile, rassemblant leurs proches.

Quelques heures plus tard, tous ses proches se sont réunis pour la veillée funéraire, convaincus que la jeune fille avait quitté ce monde.

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Elle se réveille dans le cercueil

Puis, soudainement, ils la voient effectuer des mouvements dans son cercueil. C’est sa mère qui a constaté en premier qu’elle était toujours vivante.

« Alors que je pleurais penchée sur son cercueil, nous avons ouvert la trappe du cercueil ; elle bougeait, elle se réveillait et, d’un seul coup, elle s’est levée »

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes autour du cercueil tandis que la jeune fille se redresse. Les personnes présentes lui ont proposé de l'eau et l'ont aidée à sortir du cercueil. Un miracle selon l’adolescente.

"Je ne saurai jamais assez remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'était un miracle"

Pour l’heure, les autorités sanitaires du pays n’ont pas apporté d’explications sur les circonstances de cet événement.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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