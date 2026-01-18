45 % des adolescentes délaissent aujourd'hui la pratique du sport, voici pourquoi

C’est un constat inquiétant : plus d’une adolescente sur deux arrête le sport en France. Voici pourquoi.

L’adolescence est une période qui peut être difficile à vivre pour nos ados. Celle-ci pousse même des jeunes filles à arrêter le sport.

La pratique d’une activité physique est vivement recommandée pour rester en bonne santé et lutter contre le stress.

Malheureusement, de nombreuses adolescentes âgées de 13 à 20 ans sont contraintes d’abandonner le sport, selon une étude nationale réalisée par la mutuelle MGEN avec l’institut Kantar.

Crédit Photo : iStock

Des jeunes filles délaissées

Sur les 500 jeunes filles interrogées, 45,2% d’entre elles ont arrêté leur pratique sportive malgré elles au cours des deux dernières années. Les auteurs de l’étude évoquent plusieurs raisons liées à cet arrêt forcé.

D’abord, 63% des sondées indiquent que les changements physiques provoqués par la puberté altèrent à leur rapport au sport car celui-ci est moins agréable.

Crédit Photo : iStock

D’après les résultats, 55% des participantes confient que leurs règles les empêchent de faire de l’exercice physique, tandis que 53% considèrent que l’encadrement sportif ne répond à leurs besoins spécifiques.

« Les coachs ne comprennent pas que le corps change, qu’il y a des jours avec et des jours sans» , expliquent-elles.

Parmi les symptômes menstruels les plus contraignants, on peut citer les crampes, les douleurs mammaires, les maux de tête ou encore les troubles de l’humeur.

Une pression lourde

La plupart des adolescentes mettent aussi en lumière une certaine pression. Par exemple, 61% se sentent jugées quand elles pratiquent un sport, 55% déclarent ne pas se sentir en sécurité.

Résultat : 42% affirment avoir été victimes de comportements déplacés (moqueries, harcèlement, sexisme). Autre point : 33% des jeunes filles pointent du doigt l’inaccessibilité des lieux féminins pour faire du sport, tandis que 57% critiquent le coût des inscriptions, des équipements ou encore des déplacements.

Crédit Photo : iStock

Enfin, 57% révèlent que leur emploi du temps surbooké ne leur permet pas de faire une activité physique.

«Les témoignages révèlent une organisation lourde et peu flexible, avec des entraînements tardifs, des trajets longs liés à une offre sportive féminine moindre et des formats rigides fondés sur la performance à l’année, qui rendent l’entrée, la reprise ou le début tardif intimidants », souligne l’étude.

Un constat inquiétant !