Bordeaux : un prof d'université regarde du porno en classe... en oubliant que son PC est branché au rétroprojecteur

En plein cours à l’université de Bordeaux, un professeur a été surpris en train de visionner du contenu X. Il ne s’était pas rendu compte que son ordinateur était toujours relié au vidéoprojecteur.

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Adresse URL d'un site porno

Oups.

Si regarder du porno se fait généralement en privé, un professeur de l’université de Bordeaux n’a pas hésité à en consulter en pleine salle de classe.

Le hic ? Il a partagé malgré lui ces images avec ses élèves à cause d’un oubli qui risque de lui coûter son poste.

Un professeur diffuse par erreur du contenu porno en pleine classe

Cet incident pour le moins gênant s’est déroulé le vendredi 25 septembre à la faculté de biologie, lors d’une séance de travaux dirigés auprès d’étudiants de deuxième année de licence, rapporte Ici Gironde.

Comment une telle scène a-t-elle pu se produire ? Pendant le cours, l’enseignant a donné un exercice à ses élèves, lui laissant ainsi un peu de temps « libre ».

Alors que les jeunes étaient en train de bûcher, le prof a ouvert son ordinateur pour flâner sur le net. Jusqu’ici, rien d’anormal. Sauf qu’il ignorait que son PC était toujours relié au rétroprojecteur de la classe.

Contre toute attente, il venait de se connecter sur un site X. Résultat : les élèves ont alors été confrontés à des images à caractère pornographique sur l’écran.

L’enseignant suspendu

Face à cette situation, l’une des étudiantes présentes dans la salle s’est empressée de prévenir l’enseignant. Ce dernier a alors fermé l’onglet, mais le mal était déjà fait.

Comme le précisent nos confrères, le prof a été dénoncé à l’administration de la faculté. Il a été convoqué chez le président dans la foulée.

Dans un communiqué publié le 30 septembre, l’université de Bordeaux a réagi à cette affaire qu'elle assure prendre «très au sérieux», et dit mesurer la « gravité des faits, le choc et le malaise provoqué ».

À la suite de cet épisode, l’enseignant a été suspendu à titre conservatoire, dans l’attente d’une éventuelle sanction disciplinaire. Sa hiérarchie a demandé une instruction pour faire la lumière sur ce qui s’est passé.

À noter que le procureur de la République de Bordeaux pourrait également être saisi, indique Ici Gironde.

La suite après cette vidéo

Un incident similaire en Russie

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident a lieu. Souvenez-vous ! Une scène similaire s’est produite en mars 2025, dans une école située dans le village de Tashkinovo, en Russie.

Un professeur de physique de 63 ans avait en effet accidentellement projeté un extrait d’un film classé X devant ses élèves âgés de 13 et 14 ans.

À l’instar de l’enseignant bordelais, le sexagénaire avait oublié que son appareil était connecté au vidéoprojecteur de la salle. Cette boulette avait alors provoqué la colère des parents des écoliers.

En pleine tourmente, l’instituteur russe avait affirmé qu’il s’agissait d’un accident. Au moment des faits, il disait avoir tenté d’accéder à un journal en ligne, mais qu'un site X s’était ouvert à la place. Peu après, il a fait le choix de démissionner, au grand dam de sa hiérarchie qui souhaitait le garder dans ses rangs.

Pas sûr que son confrère français bénéficie du même soutien…

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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