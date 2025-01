Une ancienne végétalienne ayant opté pour un régime carnivore révèle l'impact choquant de cette alimentation sur son corps

En 2019, une influenceuse prénommée Bella a opté pour une alimentation composée uniquement de viandes et de produits laitiers. Six ans plus tard, elle dévoile les résultats surprenants sur son corps.

Une influenceuse lifestyle américaine répondant au pseudonyme de Bella a pris une décision radicale en 2019 : elle a décidé de stopper son régime végétalien et l’a remplacé par une alimentation composée uniquement de viandes et de produits laitiers.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la créatrice de contenu ne regrette pas son choix. La raison ? En remangeant de la viande et des produits laitiers, la jeune femme a constaté des changements surprenants sur son corps et son organisme.

Comme le rapporte LADbible, Bella partage régulièrement sur ses réseaux sociaux des informations sur son régime alimentaire.

Crédit Photo : Instagram

Des bienfaits surprenants

Fin décembre 2024, la starlette a dévoilé sur son compte Instagram son bilan six ans après avoir adopté un régime carnivore.

Dans une vidéo dans laquelle elle dévore un poulet rôti entier, Bella explique à ses 421 000 abonnés qu’elle n’a pas «mangé un seul glucide, un seul fruit ou un seul légume en six ans».

Résultat : «Je suis en pleine forme et cela n’a pas détruit mes neurones», affirme l’instagrameuse.

Crédit Photo : Instagram

Selon ses dires, son mode de vie lui a permis de soigner ses problèmes de peau, de réguler son cycle menstruel et d’améliorer sa santé mentale. Et ce n’est pas tout ! Bella a aussi perdu environ 30 kilos.

Dans une autre vidéo, la jeune femme assure que son odeur corporelle s'est considérablement améliorée depuis qu'elle est passée d'un régime végétalien à un régime carnivore.

«J'ai été végétalienne pendant environ six ans [et] mes odeurs corporelles, mes pets et ma transpiration sont devenus incontrôlables, et maintenant que je suis carnivore, je n'ai plus besoin de savon ou de gel douche. Je sens très bon et je ne pète plus», conclut la créatrice de contenu.

Crédit Photo : Instagram

Elle dévoile le résultats et s’attire les foudre des internautes

Sans surprise, sa publication n’est pas passée inaperçue. Dans la section commentaires, Bella a reçu une pluie de critiques de la part des utilisateurs, qui l’accusent de promouvoir un mode de vie dangereux pour la santé.

«La désinformation est stupéfiante dans cette vidéo», «Les glucides contenus dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les haricots sont bénéfiques pour notre santé», «Ce n'est pas sain. Nous avons besoin de légumes», peut-on lire parmi les réactions.

Selon les recommandations du NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni, un régime alimentaire sain et équilibré pour un adulte est composé de fruits et légumes, d'aliments riches en fibres, de produits laitiers et d'une source de protéines.

En ce qui concerne la consommation de viande rouge ou de viande transformée, l’organisation recommande de ne pas en consommer plus de 70 grammes par jour.