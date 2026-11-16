Ce village du Nord met son église en vente sur Leboncoin à 107 500 euros : « On ne pouvait pas attendre qu'elle s'effondre »

Sur Leboncoin, une commune a décidé de poster une annonce pour vendre son église. L’argent récolté servira à restaurer la seconde église du village.

Sur Leboncoin, on peut trouver des annonces pour toutes sortes de choses comme des objets du quotidien, des véhicules, des vêtements, des appareils électroniques, des logements à vendre ou à louer ainsi que des bâtiments plus insolites.

Une église est actuellement en vente sur Leboncoin depuis le début du mois de novembre, au prix de 107 500 euros.

Une église en vente sur Leboncoin

Il s’agit de l’église du Sacré-Coeur-de-Jésus à Renescure, dans le nord de la France. Cette église néogothique du XIXe siècle est fermée aux visiteurs depuis 2007 pour des raisons de sécurisation du bâtiment. En effet, l’église a commencé à se délabrer malgré les efforts faits pour la conserver.

Crédit photo : Cabinet Franck Bonnière et Nicolas Bonningues

L’église a été désaffectée en juin 2025 sur demande du conseil municipal. En décembre 2025, le diocèse a procédé à la désacralisation du lieu. Par la suite, l’état de l’église s’est aggravé à cause de l’humidité ambiante et du manque d’aération.

Rénover la seconde église

Malheureusement, la commune de Renescure n’a pas assez d’argent pour rénover cette église, raison pour laquelle elle est à vendre. L’argent récolté lors de la vente servira à restaurer la seconde église du village, dont les travaux sont estimés entre 500 000 et 1 million d’euros.

“Nous avons la particularité d’avoir deux églises à Renescure. À l’époque, la rénovation de nos deux clochers nécessitait 2,5 millions d’euros de travaux, on a choisi de les concentrer sur l’église du centre et d’entretenir un minimum celle de Nieppe pour tenter de limiter les dégâts”, a expliqué la municipalité à France 3.

Crédit photo : Cabinet Franck Bonnière et Nicolas Bonningues

De nombreux travaux sont nécessaires sur cette seconde église : ravalement, clocher à refaire, toiture, vitraux à restaurer, moteurs de cloches à changer et filin à installer pour monter au clocher.

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“On ne pouvait pas attendre qu’elle s’effondre”

Même si la commune a choisi de se séparer de son église pour restaurer la seconde, cette vente reste un “crève-cœur” pour le village.

“Ça va faire mal aux anciens, moi-même ça ne me plaît pas. Mais on n’avait pas les fonds pour la réparer et on ne pouvait pas attendre qu’elle s’effondre”, a déclaré Frédéric Jude, premier édile.

Si quelqu’un est intéressé par cette vente, l’église va donc être rachetée, comme ce couple qui a acheté une église pour en faire une maison avec jacuzzi et salle de concert. Malgré le rachat, la municipalité et les habitants espèrent que certaines caractéristiques de l’église seront conservées, comme la magnifique rosace au-dessus de l’entrée et les briques rouges typiques du Nord.