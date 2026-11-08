Ils achètent une église de 1889 promise à la démolition pour y vivre : leur maison avec jacuzzi et salle de concert est revendue 2,3 millions d'euros

En apprenant qu’une église allait être détruite, Kelly Clement et Steve Bucher ont décidé de la sauver. Ils l’ont transformée en une incroyable maison, avec un jacuzzi et une salle de concert.

Kelly Clement et Steve Bucher ont une passion pour la rénovation. Au fil des années, ils ont restauré plusieurs demeures insolites, comme un cottage dans la campagne irlandaise. En 2019, ils se sont lancés un défi de taille en prenant la décision de rénover une église pour en faire une maison. Un autre couple a choisi de transformer un silo à grains en maison.

Cette église est située au coeur du centre-ville de White Bear Lake, dans le Minnesota, aux États-Unis. Construite en 1889 et de style néogothique, elle a subi de nombreuses transformations au fil du temps, dont des agrandissements et des rénovations.

Une église qui a eu plusieurs vies

L’église a été repeinte et teintée à plusieurs reprises. Elle a à la fois servi d’église luthérienne et d’église baptiste, mais aussi de théâtre lorsque des rangées de sièges ont été installées à l’intérieur pour permettre aux locaux d’assister à des spectacles. Alors que l’église allait être démolie, Kelly et Steve ont tenu à la sauver et ont négocié pour acheter le bâtiment. Comme ce couple qui a transformé une église en maison, ils ont décidé de faire de l'édifice leur résidence principale.

Crédit photo : White Bear Lake Magazine

Quand le couple a acheté l’église, le bâtiment n’était pas en bon état. Les murs étaient déformés, l’isolation et la plomberie étaient mauvaises et l’installation électrique dangereuse. Après deux ans de travaux, Kelly et Steve l’ont transformée en une magnifique maison.

Deux ans de travaux

Pour cela, le couple a fait appel à une équipe de construction. Selon White Bear Lake Magazine, il a fallu trois mois et 40 bennes à ordures pour parvenir à vider l’église et entamer le processus de restauration. Tous les éléments essentiels ont été refaits à neuf tels que l’électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’isolation et les plaques de plâtre. Un ingénieur en structure a été engagé pour réparer les murs affaissés. Lors des travaux, des fenêtres cachées ont été découvertes. Leurs verres colorés ont été remplacés par d’authentiques vitraux de style munichois vieux de 120 ans.

Crédit photo : White Bear Lake Magazine

Aujourd’hui, cette incroyable maison comporte trois chambres, quatre salles de bains et un garage qui permet d’abriter trois véhicules. La façade de l’église est bleue et le toit est recouvert de panneaux solaires. Dans la pièce principale, on retrouve une grande estrade centrale, une cuisine moderne, un bassin à carpes koï et de nombreux canapés et fauteuils en velours. Des planchers d’origine en sapin ont été installés, tout comme un lustre ancien provenant d’une salle de bal.



Crédit photo : White Bear Lake Magazine

Un escalier mène à la chambre du couple et le sous-sol a été entièrement rénové. À l’extérieur, on retrouve une fontaine et un jacuzzi, directement accessibles depuis une véranda. Cet édifice n'est pas le seul à avoir eu une seconde vie, puisque c'est aussi le cas de cette autre église qui abrite un escape game Harry Potter.

La suite après cette vidéo

Une maison accessible à tous

Au départ, cette maison devait être destinée au couple car Kelly et Steve voulaient en faire leur lieu de vie. Cependant, de nombreux curieux se sont intéressés à la demeure, et le couple a finalement accepté de la partager.

“Depuis 130 ans, ce bâtiment est un lieu de rassemblement pour la communauté, et il aspire à le rester. La communauté souhaite que le bâtiment lui soit accessible, et nous nous efforçons donc de trouver une solution pour y parvenir. En gros, c’est accueillir des gens chez nous ! Les voisins et la communauté sont formidables et nous soutiennent dans notre projet. À chaque fois qu’on se retourne, on rencontre quelqu’un de nouveau, et tout le monde est très accueillant. C’est une communauté très ouverte”, a indiqué le couple.

Crédit photo : White Bear Lake Magazine

Après plusieurs années à vivre dans cette incroyable maison, Kelly et Steve ont décidé de s’en séparer. Ils l’ont vendue en 2024 pour 2,6 millions de dollars à un acquéreur dont l’identité n’a pas été rendue publique, et qui a décidé d’en faire sa résidence privée.