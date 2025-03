Un énorme gouffre se forme soudainement sur la route, un motard fait une chute mortelle de 50 mètres

En Corée du Sud, un motard a perdu la vie le 25 mars suite à la formation soudaine d’un impressionnant gouffre sur la route. Le corps de l’homme a été retrouvé à 50 mètres de profondeur.

Un accident impressionnant a eu lieu le mardi 25 mars à Séoul, en Corée du Sud, aux alentours de 18 heures. Alors que de nombreux véhicules circulaient sur un axe très fréquenté de la ville, le sol s’est soudainement effondré. La scène a été filmée par la caméra embarquée d’une voiture qui se trouvait à cet endroit, et elle est surréaliste.

Sur les images, on peut voir la route craquer avant que le trou ne se forme brutalement. Une voiture blanche a manqué de tomber dans le trou avant de repartir in extremis. Ce n’est pas la première fois qu’un gouffre se forme soudainement sur une route. En février dernier, un chauffeur routier est tombé dans un trou de 10 mètres, brutalement apparu sur la chaussée alors qu’il conduisait.

Hố tử thần nuốt chửng người đi xe máy, xe hơi thoát nạn ở Hàn Quốc



Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết một hố tử thần đã xuất hiện vào khoảng 18h29 ngày 24-3, tại ngã tư gần một trường tiểu học tại Gangdong, Seoul. pic.twitter.com/z3Y4VAqLob — South of Vietnam (@vincent31473580) March 25, 2025

Un motard tombe dans le trou

Si le conducteur de la voiture blanche s’en est sorti, ce n’est malheureusement pas le cas d’un motard qui est tombé dans le gouffre et a fait une chute vertigineuse. Selon la BBC, après l’accident, un important dispositif a été déployé pour le retrouver. Après avoir localisé son téléphone portable, les secours ont finalement retrouvé son corps à 50 mètres de profondeur, 17 heures après l’accident. L’homme, âgé d’une trentaine d’années, est décédé d’un arrêt cardiaque.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, les circonstances de l’accident et de la formation de ce trou restent inconnues. En Corée du Sud, les gouffres de ce genre restent fréquents et se produisent en moyenne 200 fois par an. Ils sont appelés les “skinholes” et peuvent avoir de multiples causes comme “une mauvaise gestion des infrastructures, des canalisations vieillissantes ou endommagées, des affaissements de longue durée et des accidents causés par des travaux d’excavation”, rapporte La Dépêche.

Si ces gouffres sont très dangereux, cet accident n’est pas le seul drame qui s’est récemment produit dans le pays. En décembre dernier, un homme a perdu 12 membres de sa famille en Corée du Sud. À Séoul, le trou continue de s’agrandir et les autorités appellent à la plus grande prudence.