1 Français sur 2 a revendu ses cadeaux de Noël cette année, selon un sondage

Bien que les cadeaux partent toujours d’une bonne intention, ils ne font pas forcément plaisir à leurs destinataires. Cette année, 1 Français sur 2 a revendu ses cadeaux de Noël, selon un sondage.

Avez-vous été gâté cette année en ouvrant les cadeaux qui vous attendaient sous le sapin ? Si de nombreuses personnes ont eu de belles surprises, ce n’est pas le cas de tout le monde. Entre les doublons et les cadeaux qui ne plaisent pas, de nombreux Français ont été déçus par leurs cadeaux de Noël.

Crédit photo : iStock

Cette année, 1 Français sur 2 a décidé de revendre ses cadeaux de Noël, selon un sondage rapporté par France 3. En 2025, 48% des Français ont déclaré avoir déjà revendu au moins un cadeau, ce qui équivaut à près de 20 millions de personnes.

Les annonces explosent

Cette année, on a observé une explosion des annonces dès le 25 décembre. Les plateformes de vente en ligne ont connu une forte activité comme eBay, qui a enregistré 500 000 nouvelles annonces le jour de Noël. C’est également le cas sur le site de revente Rakuten. Dès le lendemain de Noël, des centaines de milliers d’annonces ont été postées, soit une augmentation de 2% par rapport à 2024 à la même heure, selon TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Les cadeaux les plus revendus

Parmi les cadeaux de Noël les plus revendus sur ces sites, on retrouve les articles de mode en première position. Ils constituent 37% des cadeaux de Noël les plus revendus. On retrouve ensuite les livres, les jouets, les objets de décoration, les jeux vidéo et les jeux de société.

Si les Français sont de plus en plus nombreux à revendre leurs cadeaux de Noël, c’est avant tout dans une volonté de mieux maîtriser leur budget, d’épargner ou de donner une seconde vie à des objets qu’ils n’utiliseront pas. Une belle démarche économique.