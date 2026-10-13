13 ans après la vidéo vue plus de 20 millions de fois, que devient Chloé, la petite fille au regard en coin ?

En 2013, le visage de Chloé a fait le tour du monde et est devenu l’un des mèmes les plus populaires d’internet. 13 ans plus tard, la jeune fille est méconnaissable.

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Le mème de Chloé

Sur internet, il existe des dizaines de milliers de mèmes qui amusent les internautes, et certains d’entre eux sont devenus particulièrement populaires. C’est le cas de celui de Chloé, surnommée “la fille au regard en coin”, qui a fait le tour du monde et fait partie des mèmes les plus drôles.

Le mème représente Chloé à l’âge de deux ans, une petite fille blonde dans une voiture dont le regard gêné et désabusé est devenu célèbre. 

Un mème iconique

Ce mème est issu d’une vidéo intitulée “La surprise de Lily à Disneyland… Encore !” Elle montre la réaction de Lily et Chloé, deux soeurs à l’arrière d’une voiture, lorsqu’elles apprennent qu’elles ne vont pas à l’école mais à un séjour à Disneyland. Cette vidéo a été vue plus de 20 millions de fois. Un buzz en partie dû à l’expression de Chloé.

Tandis que Lily devient hystérique et verse des larmes de joie en apprenant qu’elle va à Disneyland, Chloé a sans doute trouvé cette réaction disproportionée puisqu’elle lance un regard surpris et dédaigneux à ses parents. Alors que Chloé était âgée de deux ans lorsque cette vidéo a été tournée, qu’est-elle devenue aujourd’hui ?

Chloé est méconnaissable

Treize ans plus tard, Chloé est méconnaissable. Âgée de 15 ans, elle possède un compte Instagram surveillé par ses parents où elle poste des photos et des vidéos d’elle. Aujourd’hui, elle profite encore de la notoriété que cette vidéo lui a apporté puisqu’elle est souvent invitée à des événements, comme des festivals.

Chloé aujourd'huiCrédit photo : @chloeclem / Instagram

Chloé cumule plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle organise souvent des rencontres avec ses fans pour leur signer des autographes.

La suite après cette vidéo

Que devient la soeur de Chloé ?

Chloé est toujours très proche de sa soeur Lily. Cette dernière est aujourd’hui âgée de 20 ans et fiancée. Elle a également acquis une grande notoriété sur Instagram puisqu’elle est suivie par près de 25 000 abonnés sur le réseau social.

Chloé et LilyCrédit photo : @chloeclem / Instagram

Tout comme sa soeur, elle a beaucoup grandi et est devenue une star d’internet. Un destin qui montre qu'une seule vidéo peut changer le cours d'une vie.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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