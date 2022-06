Top 50 des meilleurs mêmes drôles

Prenez votre petite dose d’humour et de bonne humeur avec ces 50 mèmes très drôles qui ont fait le tour d’Internet.

10 mèmes pour les amateurs de pop culture

Deux jeunes femmes déguisées en personnage de manga. Crédit : SeanPavonePhoto

À voir aussi

Le mème internet, de l’anglais «internet meme», est la déclinaison et la reprise en masse d’un phénomène ou d’un élément posté sur les réseaux sociaux. Il a pour principal objectif de vous faire rire. Cependant, il est aussi parfois utilisé pour sensibiliser un certain public sur un sujet important. Vous êtes un adepte de la culture populaire ? Vous adorerez ces 10 images.

Crédit : ahseeit.com

Si vous avez aimé la série «Squid Game», vous reconnaîtrez tout de suite ces personnages. Ce post a fait rire des millions d’internautes partout dans le monde. Il représente très bien l’expression de certains travailleurs en début de semaine.

Crédit : danstapub

Ce mème a été publié par danstapub sur Instagram. Il a été liké et partagé sur d’autres réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Le plus drôle dans cette image, c’est qu’elle représente bien la réalité lorsque vous prenez un selfie, mais que vous n’arrivez pas à obtenir le résultat que vous souhaitez.

Crédit : images7.memedroid.com

Si vous êtes un fan de la saga Harry Potter, ce mème vous fera bien rire. Il montre comment Voldemort a pu avoir un nouveau nez.

Crédit : lacomtedugeek.fr

Pour les étudiants, les examens sont une occasion de prouver qu’ils ont bien travaillé tout au long de l’année. Voici ce qu’ils se disent dans leur tête lorsque le professeur évoque la difficulté d’un cours.

Crédit : i.pinimg.com

Tout le monde n’a pas forcément le sens de l’humour. Voici une parfaite illustration de votre tête lorsque vous faites une blague, mais que vous êtes le seul à la trouver drôle.

Crédit : conneriesqc

L’histoire fera toujours partie des matières à étudier à l’école. Voici ce que feraient nos jeunes enfants lorsqu’ils devront apprendre ce qui s’était déroulé dans le monde entre l’année 2019 et 2022.

Crédit : zakarygolo

Bien qu’il s’agisse d’un événement malheureux, les confrontations entre la Russie et l’Ukraine a inspiré les spécialistes de mème. Selon eux, voici ce que font les Américains face à ce conflit.

Crédit : flowmartimeme

Ce post Instagram est aussi à super drôle. Il met en avant l’image de Ron Weasley, le meilleur ami d’Harry Potter, et un commercial de chez Carglass.

Crédit : trakenar_

Il s’agit aussi d’un des mèmes les plus drôles d’Instagram. Il montre l’image d’Anna et d’Elsa ouvrant leur coffre à jouets, mais qui y trouvent une arme à feu.

Crédit : memesiwish

À l’heure actuelle, tout peut se faire en ligne. Voici un mème très drôle sur les chats et leur maître. N’hésitez pas à le partager à un amoureux de ces félins dans votre entourage.

10 mèmes très drôles sur les Français

Deux femmes regardant quelque chose de drôle dans un Smartphone. Crédit : JohnnyGreig

À l’origine, un mème était une plaisanterie à l’anglaise. Cependant, depuis maintenant quelques moments, ils cartonnent en France. Voici plusieurs mèmes sur les Français qui vous feront rire à bon cœur :

Crédit : images3.memedroid.com

Il est important d’apprendre au moins une langue étrangère pour éviter les barrages linguistiques. Voici une drôle d’image qui vous motivera à prendre des cours d’anglais.

Crédit : memesdecentralises

Voici une image très drôle créée et postée sur les réseaux sociaux par un internaute. Elle montre de ce qui se passe lorsque les Français cherchent le responsable de leur mauvaise réputation dans les pays étrangers.

Crédit : annoying.kiddie

La majorité des parents et des enfants français se reconnaîtront dans ce mème comique.

Crédit : enfant_de_pigeon

À chaque région de la France sa fierté. Voici un post très comique pour les amoureux de voyage.

Crédit : memesdecentralises

Voici l’expression des fabricants de marionnettes du Poitou et des souffleurs de verre du Vercors vu sur Instagram.

Crédit : media.makeameme.org

Pendant les cours de français, chacun essaie toujours tant bien que mal de rester attentif. Attention, certains apprenants peuvent parfois faire semblant de tout comprendre. Voici leur expression en image.

Crédit : levraidevrai.files.wordpress.com

Êtes-vous à la recherche d’une bonne blague ? En voici une des plus drôles pour vous fera rire aux éclats.

Crédit : jojoslam13

Avant les dernières élections présidentielles, ce mème a été partagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Il est à très drôle !

Crédit : memes_refractaires

Voici une des expressions qui a le plus inspiré les créateurs de mème ces derniers temps. Ici, par exemple, elle fait référence à un chien en manque d’affection.

Crédit : memes_refractaires

D’après ce mème, voici la réaction de tous les français lorsque le 1ermai tombe un dimanche.

10 mèmes sur les travailleurs

Un chien qui s’ennuie dans un bureau. Crédit : monkeybusinessimages

La vie des travailleurs a aussi inspiré les adeptes de mèmes. En voici parmi les meilleurs publiés sur les réseaux sociaux :

Crédit : trakenar_

Ne sautez jamais votre petit-déjeuner ! En l’oubliant, vous risquez d’avoir cette tête tout au long de la journée.

Crédit : flexiglasse

Pendant la période d’essai, vous devez faire vos preuves et montrer que vous êtes à la hauteur du poste que vous espérez décrocher. C’est seulement avoir signé votre contrat en CDI que vous pourrez être honnête avec vos collègues. Cette image représente la drôle d’expression sur votre visage lorsqu’un de vos collaborateurs vous demande si tout va bien après votre test de 3 mois.

Crédit : trakenar_

Cette photo postée sur Instagram a aussi fait rire des milliers d’internautes. Elle décrit le métier des fabricants de parfum pour les toilettes de chez Febreze avec humour.

Crédit : trakenar_

Voici un des meilleurs mèmes pour faire rire les stagiaires en BTP.

Crédit : trakenar_

Tous les moyens sont bons pour obtenir ce que vous souhaitez. Ce mème est tout simplement à se tordre de rire.

Crédit : trakenar_

Voici la tête de certaines personnes lorsqu’elles arrivent en retard au bureau.

Crédit : trakenar_

Il n’est pas facile de prendre le métro le vendredi. Voici une image comique de ce qui se passerait si un collègue osait vous appeler dans une zone blanche.

Crédit : trakenar_

Tout le monde a peur de perdre son travail. Voici la tête d’une vendeuse dans un antiquaire lorsque vous vous frottez à une lampe qui vaut une petite fortune.

Crédit : trakenar_

Cette photo comique a été interprétée de plusieurs manières sur les réseaux sociaux. Ici, elle parle des objectifs irréalistes d’une boîte de publicité.

Crédit : images7.memedroid.com

Cette photo de Léonardo DiCaprio a aussi inspiré de nombreux mèmes. Ici, elle montre l’expression d’un salarié lorsque son patron lui demande de revenir alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui.

Les 10 meilleurs mèmes féministes

Portrait d’une femme avec une teinte de cheveux originale. Crédit : izusek

En plus d’être drôle, un mème féministe participe activement dans le combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Voici notre sélection des meilleures blagues dans cette catégorie :

Crédit : u/Gringo_Please

Voici l’expression des amateurs chaque fois qu’ils entendent une personne prononcer la phrase : «Les hommes ne commencent jamais un drama.».

Crédit : u/Intrepidcherokee

Cette photo pleine d’humour vous fera rire aux éclats. Elle est supposée représenter la réponse de Siri lorsque vous lui demandez à quoi ressemble la fragilité masculine.

Crédit : memespourcoolkidsfeministes

Ce mème drôle est classé parmi les meilleurs sur Instagram. Si vous connaissez un homme sexiste, n’hésitez pas à lui partager ce post.

Crédit : images3.memedroid.com

Voici une image très comique qui explique pourquoi certains hommes n’arrivent jamais à séduire une femme. Vous connaissez une personne qui vit la même situation ? Montrez-lui ce mème. Elle éclatera tout de suite de rire.

Crédit : vdr-nation.com

Ce mème comique a aussi fait le tour des réseaux sociaux et d’internet. Il décrit comment une femme s’habille lorsqu’elle reste chez elle et sa tenue lorsqu’elle sort. La photo est à se tordre de rire.

Crédit : images3.memedroid.com

Certains hommes ont l’habitude de tout simplifier. Ce même décrit ce que pensent un homme et une femme lorsqu’ils achètent un produit capillaire. Si pour la femme, ce produit est uniquement réservé aux cheveux, l’homme envisage déjà de l’utiliser pour se nettoyer le visage, le corps et même la voiture.

Crédit : bitch_thatsrid

Ce post sur Twitter a fait rire des millions d’internautes. Il illustre l’action d’une femme lorsqu’un homme lui demande quelque chose de misogyne.

Crédit : i.pinimg.com

La photo de ce couple a fait l’objet de nombreux mèmes. Ces derniers ont été partagés par des milliers d’internautes. En voici un parmi les plus drôles vu sur les réseaux sociaux.

Crédit : pbs.twimg.com

Voici un autre mème montrant ce que pensent les femmes contre ce que les hommes ont réellement en tête. Cette version est super drôle !

Crédit : images7.memedroid.com

Parmi les mèmes les plus drôles, vous avez aussi cette reprise. Elle montre ce que pensent les femmes après leur bain et la réalité contre ce que pensent les hommes et ce qu’ils font en réalité. Si vous connaissez un ami capable de reproduire une telle chose, n’hésitez pas à lui partager cette photo.

Les 10 meilleurs mèmes sur les animaux

Un chaton en train de rigoler. Crédit : Seregraff

Les animaux sont aussi capables de nous faire rire. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à utiliser ces petits êtres mignons pour créer des blagues. Voici notre sélection des 10 meilleurs mèmes sur les animaux :

Crédit : www.pinterest.fr

Vous avez une préférence pour les chiens ou les chats ? Si vous hésitez encore à faire votre choix, cette illustration pleine d’humour devrait vous aider.

Crédit :www.pinterest.fr

Les chiens adorent les promenades. Ce post sur Pinterest décrit l’expression sur le visage de ces boules de poil dès que vous prononcez ce mot.

Crédit : i.pinimg.com

La photo de ce chien souriant a été déclinée de nombreuses fois. Dans ce mème, elle a permis de décrire votre tête lorsque vous êtes soûle et que quelqu’un vous prend en photo.

Crédit :i.pinimg.com

Avez-vous déjà envoyé une vidéo de 10 mn à l’un de vos amis et il vous a répondu en seulement quelques secondes ? Vous trouverez ce mème très drôle.

Crédit : www.pinterest.fr

Vous adorez les chats ? Cette photo vous fera peut-être changer d’avis.

Crédit : i.pinimg.com

D’après le créateur de ce mème, voici ce que dirait un vieux chien s’il pouvait parler avec les jeunes chiens d’aujourd’hui. Cette image vous fera rire aux éclats.

Crédit : www.pinterest.fr

Ce mème posté sur Pinterest a fait rire des milliers de personnes. Et pourtant, il s’agit d’un phénomène normal chez les chats.

Crédit : www.pinterest.fr

Voici un mème qui montre à quel point les chats peuvent être plus paresseux que les chiens.

Crédit : www.pinterest.fr

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien, vous rirez tout de suite en regardant ce mème.

Crédit : i.pinimg.com

Voici l’expression d’un chien lorsqu’il a fait une bêtise. Cette image à la fois mignonne et drôle vous fera éclater de rire.