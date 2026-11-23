La ville de Clichy a mis en vente cet ancien centre de vacances qui peine à trouver un repreneur depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, il est laissé à l’abandon.

Cet ancien centre de vacances autrefois très fréquenté dans le Puy-de-Dôme est abandonné depuis plus de dix ans. Sa propriétaire, la ville de Clichy, a tenté à plusieurs reprises de le vendre, sans parvenir à conclure les ventes.

Sans repreneur, la ville de Clichy prévoit de le démolir malgré la proposition de rachat du maire de la commune pour 1 euro symbolique.

Un centre de vacances à l’abandon depuis 2012

La dernière fois que ce centre de colonie de vacances situé dans la commune de Murat-le-Quaire a accueilli des enfants, c’était en 2012. Ce bâtiment à l’allure futuriste pour l’époque a été construit en 1958 en plein cœur du parc naturel des volcans d’Auvergne.

Durant les années 1980, le centre de vacances a accueilli de nombreux enfants originaires de la région parisienne. Mais depuis quatorze ans, les cris des enfants jouant dans la cour et sous les arbres ont laissé place au silence.

Trois mises en vente qui n’ont pas trouvé d’acheteurs

En effet, depuis 2012, le centre de vacances de Murat-le-Quaire est fermé et laissé à l’abandon, indique ICI. Bien qu’il appartienne à la ville de Clichy (Hauts-de-Seine), le centre de 4000 mètres carrés qui s’étend sur 5 hectares a fait l’objet de plusieurs tentatives de vente.

La première fut en mai 2016 pour 330 000 euros. La deuxième en 2018 pour 200 000 euros et la troisième en 2019, sur le site Agorastore pour 100 000 euros. À chaque fois, bien que le prix de vente ait baissé, le centre n’a jamais trouvé d’acheteur.

Ce sont peut-être les nombreux travaux qui les attendent qui les rebutent, estimés à 2 millions d’euros ? Sans compter toutes les mauvaises herbes qui ont pris leurs quartiers entre les dalles des terrasses.

La suite après cette vidéo

Un bâtiment qui doit être démoli mais qui tient toujours debout

Crédit photo : Actu

Devant l'incapacité à vendre le centre de vacances, la ville de Clichy souhaite procéder à sa démolition. Pour éviter d’en arriver là, l’ancien maire de Murat-le-Quaire, Gérard Brugière, avait proposé au maire de Clichy, Rémi Muzeau, de racheter le centre pour un euro symbolique. « Ces bâtiments, il faudrait pouvoir en faire quelque chose », assurait le maire de Murat-le-Quaire à l'époque.

Même une habitante de Clichy a tenté de convaincre sa municipalité de ne pas démolir le centre et d’en faire un projet immobilier, en 2023. Sauf que depuis, rien n’a bougé.

En raison de la vétusté des lieux (présence d'amiante, risques d’effondrement), le bâtiment est toujours là au beau milieu de la forêt, renseigne Le Parisien. Il est régulièrement occupé par des squatteurs ou des amateurs d’urbex (qui explorent les sites urbains d’une ville). De plus, le coût pour détruire un bâtiment de cette envergure serait très élevé. Chaque année, le bâtiment coûte 150 000 euros à la ville de Clichy.