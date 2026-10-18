« Je ne lui en veux pas d'être tombé malade, mais je suis en colère » : une mère au foyer reprend le travail et vend sa maison pour payer les soins de son mari

Mère au foyer depuis plus de 20 ans, Wendy Rowland a dû reprendre le travail et vendre sa maison pour payer les soins de son mari, atteint de démence à corps de Lewy.

Quand on se marie, c’est pour le meilleur et pour le pire et parfois, le pire peut arriver plus tôt qu’on ne le pense. C’est ce qu’a vécu Wendy Rowland, une femme âgée de 53 ans. Elle vivait dans le Mississippi avec son mari et était mère au foyer.

Wendy a rencontré son mari dans une imprimerie à Memphis. Lorsqu’il travaillait, il était quotidiennement en contact avec des produits chimiques et son état de santé s’est rapidement dégradé à la cinquantaine.

Une démence à corps de Lewy précoce

Le mari de Wendy a commencé à être maladroit et ne parvenait plus à effectuer des tâches qu’il faisait auparavant. Ce fut notamment le cas quand il conduisait, et les accidents sont devenus de plus en plus fréquents. Plus tard, il a eu des hallucinations et a commencé à se mettre en danger.

C’est lorsqu’il a été licencié que sa femme a appris le diagnostic : il était atteint de démence à corps de Lewy précoce, à l’âge de 59 ans. Il s’agit de la même maladie qui a touché Catherine Laborde, qui décrivait ses symptômes comme un mélange “entre Alzheimer et Parkinson”.

Elle paie plus de 6 039 euros par mois

Depuis plus de deux ans, le mari de Wendy vit dans un établissement spécialisé à 3h30 de sa femme, selon Business Insider. Cette dernière a totalement changé de vie pour s’occuper de son mari et payer ses soins. Elle a repris le travail à 53 ans, a épuisé son plan d’épargne retraite et a vendu sa maison dans laquelle le couple vivait depuis plus de 20 ans.

Wendy paie 6 750 dollars par mois pour l’établissement spécialisé de son mari, soit 6 039 euros. Elle doit également débourser de l’argent pour tout ce que l’assurance maladie ne couvre pas, à savoir les médicaments, les consultations médicales et les produits d’hygiène.

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“Je suis en colère”

Cette situation est particulièrement difficile pour Wendy, qui a tout perdu en quelques années.

“Je ne lui en veux pas d’être tombé malade, mais je suis en colère de me retrouver dans cette situation à un âge où je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Je regrette ce ressentiment, mais je ne pense pas qu’il disparaisse. J’espère que rien de tel ne m’arrivera, et si c’était le cas, je ne sais pas si je souhaiterais que quiconque vive la même chose, à savoir que faire de moi. Cela m’a rendue un peu plus prudente avec mon argent, au cas où j’aurais besoin de mettre de l’argent de côté”, a-t-elle confié.

Un drame pour ce couple qui approchait de la retraite.