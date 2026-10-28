Elle donne sa retraite de 700 euros et ferme son compte en banque : cette ancienne enseignante a vécu 16 ans sans argent

En 1996, cette enseignante allemande a décidé de tout quitter pour réaliser une expérience : vivre sans argent durant un an. Elle a tellement apprécié qu’elle en a fait son nouveau mode de vie.

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Heidemarie Schwermer

Comment vivre décemment quand le coût de la vie ne cesse d’augmenter ? Peut-être en renonçant carrément à l’argent. Ce principe semble contre-productif, c’est pourtant ce qu’a fait une Allemande.

Cette ancienne enseignante a tout quitté pour mener une vie plus simple, et on peut dire que ça lui a réussi.

Ne plus dépenser d’argent

Dans les années 1990, Heidemarie Schwermer a décidé de changer de vie et est partie s’installer avec ses deux enfants dans la région de la Ruhr après son divorce. Mais les différents chocs pétroliers ont plongé la région, principalement industrielle, dans la pauvreté.

C’est dans ce contexte que Heidemarie a créé le projet « Gib und Nimm » (« Donne et prends ») en 1994 à Dortmund. Il invite des personnes à échanger des services, des biens ou des compétences sans utiliser de l’argent. Lui vient alors une idée : celle de ne pas dépenser d’argent pendant un an.

En mai 1996, les choses se sont accélérées pour la mère de famille. Elle a donné tous ses biens, quitté son appartement, fermé son compte en banque et résilié ses assurances. Elle raconte à Austrian Times (via The Christian Post) être « devenue irritée par la société de consommation avide ».

Trouver un toit et s’alimenter grâce à une communauté

Heidemarie Schwermer avec sa valiseCrédit photo : AFP

Pour autant, Heidemarie n’a jamais vécu dans la rue. Grâce à la communauté du « Gib und Nimm », Heidemarie a pu occuper leur maison durant leur absence et effectuer diverses tâches en échange. Pour l’alimentation, l’ancienne enseignante récupérait les invendus de supermarché. Pour se vêtir, elle allait au marché aux puces.

Son objectif était clair : vivre sans argent. Voilà pourquoi Heidemarie a préféré verser sa retraite de 700 euros à ceux qui en avaient le plus besoin. Elle gardait seulement 200 euros sur elle en cas d’urgence et vivait avec une valise.

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Un mode de vie qui a fait l’objet d’un documentaire

Heidemarie Schwermer dans la rueCrédit photo : AFP

Ce qui devait au départ ne durer qu’un an a finalement duré 16 ans. Heidemarie a raconté son expérience dans trois livres, notamment son premier traduit en cinq langues : Vivre sans argent et dont les droits d’auteur ont été reversés en billets de 5 marks à des passants.

Heidemarie Schwermer a totalement embrassé ce mode de vie. Fascinée par cette histoire, la réalisatrice norvégienne Line Halvorsen lui a dédié un documentaire en 2010, Living Without Money qui a rencontré un franc succès où il a été diffusé.

Dans la bande-annonce du documentaire, Heidemarie assure que « l’argent nous détourne de l’essentiel ». C’est pour retourner aux fondamentaux qu’elle a opté pour cette nouvelle vie, jusqu’à son décès en 2016.

Source : PressePortal

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Allemagne

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. publie pour Demotivateur depuis 2019. Rédactrice généraliste, elle couvre l’actualité, les sujets de société et les histoires insolites. Elle suit également l’actualité du cinéma et des séries, et consacre des articles à l’environnement.

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