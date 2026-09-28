À 98 ans, il reçoit enfin son diplôme plus de 80 ans après avoir quitté le lycée pour aider sa famille

À presque 100 ans, un Américain vient de recevoir son diplôme plus de 80 ans après avoir quitté le lycée pour aider sa famille. Un moment chargé en émotions.

Mieux vaut tard que jamais ! Et ce n’est pas Paul Little qui dirait le contraire. Du haut de ses 98 ans, cet habitant de l’Iowa, aux États-Unis, a enfin obtenu son diplôme de fin d’études secondaires.

Le nonagénaire a décroché son précieux sésame plus de 80 ans après avoir quitté les bancs de l’école pour aider financièrement sa famille, rapporte le magazine People.

Il quitte l’école pour travailler afin d’aider sa famille

Paul aurait dû être diplômé du lycée de Dallas Center, en 1946, mais il n’en a jamais eu l’occasion. La raison ? Il a dû quitter l’établissement au cours de sa deuxième année de scolarité afin de gagner sa vie.

Cet Américain a ensuite travaillé pendant des années dans l’agriculture, dans un comté voisin.

Bien qu’il n’ait pas terminé ses études, Paul Little a toujours été investi dans l’éducation. Avec son épouse Eleanor, aujourd’hui décédée, il a soutenu les élèves locaux et les initiatives scolaires.

« Depuis 15 à 18 ans, il donne de l’argent pour aider nos élèves à démarrer la prochaine étape de leur vie », a expliqué Kasey Huebner, directeur du district scolaire de Panorama, dans le comté de Guthrie, à CBS 19.

Le lycée lui remet son diplôme lors d’une visite surprise

Comme le précisent nos confrères, Paul est revenu vivre à Dallas Center et a intégré une maison de retraite.

Une fois de retour dans sa ville natale, il a fait un don de 50 000 dollars (environ 43 910 euros) à son ancien lycée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son geste généreux n’est pas passé inaperçu au sein de la communauté éducative locale.

Résultat : le district scolaire a décidé de rendre hommage à Paul après des années de générosité en lui organisant une visite surprise dans sa maison de retraite, le 17 septembre dernier. À cette occasion, Paul a reçu son diplôme de lycée.

C’est le superintendent du district, Scott Blum, accompagné du proviseur du lycée, Matthew Blackmore, qui est à l’origine de cette belle initiative.

« Nous sommes heureux de jouer un petit rôle dans la reconnaissance de ce qui fait de Paul une personne formidable au sein de notre communauté », a-t-il indiqué.

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Son don permet de financer des bourses d’études

Dans un communiqué transmis à People, le district de Dallas Center-Grimes a ajouté que le nonagénaire avait permis de financer des bourses grâce à son don de 50 000 dollars.

« Le lien de Paul avec notre communauté s’étend sur près de huit décennies. Il a eu un impact durable sur nos élèves et leur avenir. Lui remettre un diplôme honorifique était notre façon de le remercier. Son héritage continuera de se faire sentir pendant des générations à Dallas Center-Grimes », ont détaillé les responsables.

Grâce à son financement, plus de 150 élèves ont bénéficié d’un soutien financier au cours de leur scolarité. De son côté, Paul estime que contribuer à sa communauté n’a jamais été une décision difficile.

« Je pense que c’est très important. Nous devons soutenir les enfants dans les écoles », a-t-il déclaré.

Un élan de solidarité qui compte !