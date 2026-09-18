Dès 2027, les élèves mauvais en orthographe n'auront plus la moyenne aux épreuves du bac et du brevet

Selon un nouveau barème dévoilé par le ministère de l’Éducation nationale, les élèves qui s’expriment mal en français ne pourront plus avoir la moyenne aux épreuves du brevet et du baccalauréat.

Ce jeudi 17 septembre, le Ministère de l’Éducation nationale a dévoilé une nouvelle mesure concernant les examens de fin d'année. Il s’agit d’un barème, axé uniquement sur la maîtrise de la langue française, qui devra être appliqué dès 2027 dans toutes les épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat.

Les correcteurs devront évaluer le niveau d’orthographe des élèves, leur maîtrise de la syntaxe et du lexique ainsi que l’organisation de leur propos. Comme on peut le voir sur le site du Ministère de l’Éducation nationale, ce barème prendra la forme d’une grille d’évaluation allant de “très insuffisant” à “très satisfaisant” et s’appliquera à toutes les disciplines, y compris les mathématiques.

Deux points en moins

Ainsi, si les résultats de l’élève en français sont jugés “très insuffisants”, il perdra automatiquement deux points sur sa copie, comme l'a annoncé Edouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, qui a récemment été soumis à un test d'orthographe.

“Grosso modo, si un élève a une mauvaise expression, il perdra d’office deux points quelle que soit la matière, y compris en mathématiques par exemple. Ces points seront dédiés à la capacité à respecter des normes orthographiques et syntaxiques, ainsi que la capacité à formuler un raisonnement, à organiser une argumentation ou une réflexion, et à utiliser un vocabulaire précis et adapté. Cette grille permettra, de manière prévisible, préparée et universelle, de dire : si vous ne savez pas vous exprimer correctement, ça vous coûtera X points”, a-t-il déclaré.

Crédit photo : Bulletin officiel de l’Éducation nationale

Concernant les épreuves littéraires, comme le français ou l’histoire-géographie, si l’élève a un niveau “très insuffisant”, il n’aura pas la moyenne. À l’inverse, un “minimum de deux points” sera accordé aux candidats qui maîtrisent bien le français.

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Relever le niveau des élèves

Cette mesure fait suite aux résultats du classement Pisa, une grande étude internationale qui évalue les compétences des élèves de 15 ans en mathématiques, lecture et sciences. Si la France reste dans la moyenne des autres pays, les résultats des élèves français n’ont jamais été aussi bas. Un faible niveau qui pourrait être lié à l'utilisation des réseaux sociaux, qui affectent le langage et l'orthographe des jeunes.

Par la suite, l’Éducation nationale devrait publier des sujets de référence restructués pour le brevet des collèges, des modèles d’épreuves qui visent à guider les enseignants et les élèves pour les prochains examens. Ces derniers devraient privilégier l’analyse et la déduction des élèves, plutôt que la simple restitution d’informations et le par-coeur.

En appliquant ces nouvelles mesures, le ministre de l’Éducation nationale souhaite relever le niveau d’exigence des élèves français.