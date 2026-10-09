Ancien parachutiste, il part à pied du Chili en 1998 : 28 ans et 48 000 km plus tard, il retrouve enfin l'Angleterre, à 400 km de chez lui

Karl Bushby est un explorateur britannique qui s’est lancé le défi de faire le tour du monde à pied. Après 28 ans d’exploration, il est de retour en Angleterre.

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Karl Bushby

Aujourd’hui âgé de 56 ans, Karl Bushby a fait un incroyable tour du monde. Cet ancien parachutiste de l’armée britannique s’est lancé le défi de faire le tour du monde à pied, sans utiliser aucun moyen de transport. Une aventure qu’il a nommée “The Goliath Expedition”.

S’il avait l’intention de voyager pendant 12 ans, son parcours a en réalité duré 28 ans en raison d’aléas, de retards et d’obstacles sur son trajet.

Il fait le tour du monde à pied

Tout a commencé quand Karl Bushby a rejoint le Chili en 1998. Il a ensuite arpenté plusieurs pays d’Amérique du Sud comme l’Argentine, le Pérou, l’Équateur et la Colombie avant de remonter vers le nord et de rejoindre les États-Unis.

Karl BushbyCrédit photo : @bushby3000 / Instagram

Karl Bushby a ensuite traversé à pied le détroit de Béring entre l’Alaska et la Russie. Cependant, Moscou a refusé de lui délivrer un visa, ce qui l'a ralenti. En plus de cela, il a été confronté à d’autres problèmes durant son expédition comme la crise financière de 2008 et la pandémie de coronavirus. Selon Lad Bible, il a également vécu une expérience de mort imminente après avoir été attaqué par un ours polaire.

48 000 kilomètres en 28 ans

Malgré tout, Karl Bushby a réussi à franchir la frontière entre la Mongolie et la Russie. Il a rejoint l’Ouzbékistan, a traversé la mer Caspienne à la nage, est passé en Turquie et a rejoint l’Europe. Là, il a marché à travers la Roumanie, la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, l’Allemagne, la Belgique et la France.

Karl BushbyCrédit photo : @bushby3000 / Instagram

Au total, l’explorateur a arpenté 28 pays différents et a parcouru plus de 48 000 kilomètres en 28 ans, le tout sans aucun moyen de transport.

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Il est de retour en Angleterre

Bien que cette expérience soit incroyable, Karl Bushby n’est pas le seul à s’être lancé ce défi fou. C’est également le cas de ce jeune homme qui a décidé lui aussi de faire le tour du monde à pied avec son chien.

Karl BushbyCrédit photo : @bushby3000 / Instagram

Après 28 ans, Karl Bushby est de retour chez lui. Pour revenir en Angleterre, il a traversé la Manche à la nage pendant plus de 20 heures sur trois jours.

“C’est agréable de retrouver le sol britannique après toutes ces années. Ça n’a pas été facile, et c’est justement le but : prouver que je suis plus capable que je ne le pense. Nous pouvons tous accomplir bien plus que nous ne l’imaginons. N’aie pas peur, lève-toi du canapé, lève-toi du lit et passe à l’action. Ce premier pas ouvrira un monde de possibilités et d’opportunités, alors n’aie pas peur”, a-t-il déclaré.

Cependant, le parcours de Karl Bushby n’est pas tout à fait terminé. Il doit encore parcourir les 400 derniers kilomètres qui le séparent de son domicile, à Hull, dans le nord-est de l’Angleterre. Une fois rentré chez lui, l’explorateur envisage de faire un documentaire sur son aventure et de mener des conférences pour partager son expérience.

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Tour du monde

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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