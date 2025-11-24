Il a marché pendant 27 ans et s'apprête à finir son... tour du monde !

Durant près de trois décennies, Karl Bushby a traversé les quatre coins du monde à la marche en suivant des règles simples mais parfois strictes. Aujourd’hui, après 27 ans de marche, il s’apprête à revenir chez lui.

Un tour du monde commencé en 1998

En 1998, Karl Bushby s’est lancé le défi de faire le tour du monde en marchant. Rien à voir avec une quelconque mode comme on en trouve désormais pléthore sur les réseaux sociaux. Le jeune homme, alors âgé de 29 ans, avait soif d’aventures et de découvertes.

Crédit photo : Daily Sabah

Il a donc quitté son Angleterre natale et toute sa famille, y compris son fils unique. Cet ancien parachutiste de l’armée britannique s’est même efforcé de suivre deux règles strictes pour son voyage : n’utiliser aucun moyen de transport mécanique et ne rentrer chez lui qu’à pied. Avant de se rendre au Chili, première étape de son long périple, Karl Bushby a prévenu sa famille qu’il ne rentrerait pas avant d’avoir terminé son tour du monde, même pour des funérailles. Voilà donc Karl Bushby parti durant 27 ans.

Karl Bushby : un périple à travers les continents

Crédit photo : The Hull Story

Karl Bushby a traversé toute l’Amérique et l’Asie, puis s’est rendu en Russie par le détroit glacé de Béring plus tôt cette année. Cependant, le voyage du Britannique ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Il a parfois traversé des zones de guerre. Il a également échappé de justesse à une attaque d’ours polaire. L’année dernière, il a nagé 299 kilomètres pour aller d’un bout à l’autre de la mer Caspienne.

Ce n’est qu’en 2013 que Karl Bushby s’est intéressé aux nouvelles technologies auxquelles nous sommes habitués de nos jours. Cette année-là, l’aventurier s’est offert son tout premier écran tactile. Depuis quelque temps, il raconte son périple à ses 350 000 abonnés sur Instagram et TikTok.

Au début du mois de novembre, Karl Bushby a entamé sa vingt-huitième année de voyage. Alors qu’il se trouve actuellement dans l’est de l’Europe, Karl Bushby devrait atteindre les côtes françaises, et la Manche, en septembre 2026. Il ne lui reste plus que 3218 kilomètres. Une broutille pour celui qui en a déjà parcouru près de 50 000.

« Je n'ai rencontré que le meilleur au cours de ces 27 années, ce qui est tout simplement remarquable », a -t-il confié au média CBS.

Puis de donner un précieux conseil pour quiconque veut réaliser ses objectifs dans la vie :