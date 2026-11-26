Direction les États-Unis, où un patron a vendu son entreprise et donné 240 millions de dollars à ses employés qui n’en revenaient pas.

Une rentrée d’argent qui fait plaisir !

Pour remercier ses 540 salariés, un chef d’entreprise américain leur a offert à chacun une prime qui a changé leur vie.

En 2024, une entreprise française versait une prime.

Un patron américain vend son entreprise pour plus d’un milliard

Le 1er avril 2025, Graham Walker, 45 ans à l’époque, a vendu Fibrebond, son entreprise industrielle familiale située à Minden, en Louisiane.

Fondée en 1982 par son père, la société spécialisée dans la fabrication de structures modulaires pour équipements électriques a été cédée pour 1,7 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d’euros) au groupe Eaton.

Le patron a alors décidé de distribuer une partie du montant à l’ensemble de ses collaborateurs.

L’ancien PDG a expliqué que son choix s’accompagnait d’une condition non négociable : 15 % du montant de la transaction devait être reversé aux employés, y compris à ceux qui ne détenaient aucune action.

« Près d'un quart de milliard de dollars dans les mains des employés, cela me semblait juste », a indiqué l’ex-dirigeant au Wall Street Journal.

Il verse une prime à six chiffres à tous ses employés

À travers cette décision, Graham Walker souhaitait remercier ses salariés pour le travail accompli et récompenser la loyauté des personnes restées à ses côtés malgré les difficultés. Dans le même esprit, un autre patron a offert à ses employés un voyage en Grèce.

La société a par exemple connu un incendie qui a détruit son usine en 1998, puis une vague de licenciements au début des années 2000, faute de clients. Résultat : Fibrebond a failli faire faillite.

Le patron leur a donc réservé 240 millions de dollars (203 millions d’euros) sur le montant de la vente.

Au total, les 540 employés devaient toucher une prime moyenne de 443 000 dollars, soit près de 376 268 euros, versée sur cinq ans à condition de rester en poste. À noter que les salariés les plus anciens ont eu droit à des montants supérieurs.

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Une salariée entrevoit enfin un avenir

Les principaux concernés ont découvert le montant de leur prime en juin 2025, quelques mois après la vente de l’entreprise de Graham Walker. Sans réelle surprise, ils n’en revenaient pas.

« C’était surréaliste. C’était comme dire aux gens qu’ils avaient gagné à la loterie », a indiqué Hector Morena, un cadre de l’entreprise.

D’autres se sont carrément demandé s’il s’agissait d’une blague. Lesia Key fait partie des chanceux. Entrée à l’usine en 1995, elle gagnait alors 5,35 dollars (environ 4,90 euros) de l’heure.

Grâce à sa prime, cette employée, qui travaillait chez Fibrebond depuis 29 ans, a remboursé son crédit immobilier. Elle a même lancé une boutique de vêtements dans une ville voisine.