« Fermer pour la semaine signifiait une perte de revenus estimée à six chiffres » : ce patron emmène tous ses employés en Grèce, tout frais payés

Propriétaire d’une chaîne de restaurants, Bashir Chedrawee a décidé de surprendre son équipe en l’emmenant en voyage en Grèce pendant une semaine. Le voyage a coûté 2 000 dollars par personne.

Bashir Chedrawee est le propriétaire et PDG d’une petite entreprise baptisée “Simone’s Kitchen”. Il s’agit d’une chaîne de restauration méditerranéene qui compte trois établissements basés à New York.

Depuis sa création en 2018, Bashir Chedrawee organise souvent des sorties d’entreprise aux États-Unis. Il a notamment emmené ses employés à la plage, au bord d’un lac ou dans des salles de loisirs.

Une semaine en Grèce pour ses employés

Mais cette fois, le PDG a décidé de voir plus grand. Lors d’une réunion professionnelle, il a annoncé qu’il emmenait l’ensemble de ses employés en Grèce pendant une semaine. Au total, 73 personnes étaient incluses dans le voyage, accompagnateurs compris.

Crédit photo : Noah Friedman / Business Insider

Tout a été pris en charge par l’entreprise, pour un total de 2 000 dollars par personne (1 760,48 euros). Les employés n’ont rien dépensé, que ce soit au niveau de l’hébergement, du vol, des transports, des activités de groupe et de certains repas. Au total, l'entreprise a payé 146 000 dollars pour les 76 personnes (128 573,44 euros). Bashir Chedrawee a agi comme ce PDG qui a offert un séjour tout frais payés à ses employés pour récompenser leur travail.

Des efforts pour financer le voyage

Pour parvenir à payer ce voyage, Bashir Chedrawee a redoublé d’efforts pendant six mois. Il a comparé tous les prix et a sollicité ses contacts pour trouver des tarifs avantageux. Le rythme des dépenses a également été ralenti au sein de l’entreprise et l’achat de certains articles a été reporté.

“Je savais que ce voyage était réalisable, mais je savais aussi que nous devrions gérer notre entreprise avec beaucoup plus de souplesse. Fermer pour la semaine signifiait une perte de revenus estimée à six chiffres. Je travaillais dessus tard dans la nuit et me levais tôt le matin pour appeler les hôtels, les compagnies de bus et de ferries”, a confié Bashir, interrogé par Business Insider.

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Crédit photo : Noah Friedman / Business Insider

Un beau voyage d’entreprise

Finalement, l’équipe a pu s’installer à Naxos, dans deux hôtels à proximité de la plage. Le personnel a vécu des moments forts pendant le voyage, par exemple en faisant une excursion d’île en île avec un barbecue sur le bateau, ou lorsqu’un couple s’est fiancé.