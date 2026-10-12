« Il freine, on ne sait pas pourquoi » : un écran géant à l'arrière des camions montre la route aux automobilistes coincés derrière

Un dispositif a été lancé pour réduire le nombre d’accident avec des poids lourds sur les routes. Il s’agit d’un écran géant fixé à l’arrière du camion pour améliorer la visibilité des automobilistes.

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L'écran sur un camion

Sur la route, croiser un camion peut être dangereux. Nous nous sommes tous déjà retrouvés derrière un gros camion, sans aucune visibilité. Dans ce cas, le camion peut freiner soudainement sans qu’on voit l’obstacle et si on veut le doubler, on doit se déporter largement sur la gauche, ce qui peut être dangereux si une voiture arrive en face.

En 2025, 400 personnes sont décédées sur la route dans des accidents impliquant des poids lourds. Dans 12% des cas, les automobilistes tentaient de doubler un camion.

Un écran géant sur le camion

Pour éviter cela et renforcer la sécurité routière, un nouveau dispositif a été mis en place pour améliorer la visibilité des automobilistes coincés derrière des camions. Un écran géant a été placé à l’arrière des poids lourds pour les rendre “transparents” pour les conducteurs.

L'écran derrière le camionCrédit photo : TF1

Le principe est simple : une caméra est fixée à l’avant du camion, en haut de la cabine, et l’image est retransmise sur un écran géant placé à l’arrière du camion.

L’automobiliste voit devant le camion

Ainsi, l’automobiliste voit ce qu’il se passe devant le camion. Il peut savoir si la voie est libre pour doubler et anticipe les obstacles sur la route.

“Si le camion se met à freiner brusquement, c’est toujours inquiétant. Quand on est derrière un camion comme ça, il freine, on ne sait pas pourquoi. Là, on saura que c'est parce que le feu est rouge ou parce qu’il y avait des piétons qui étaient en train de traverser”, a expliqué Anicet Mbida, journaliste de TF1 Info.

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Une phase de test

Ce dispositif est actuellement en test dans plusieurs pays, notamment en Argentine où Samsung a lancé son programme “Safety Truck”. Cependant, les caméras n’ont pas encore été déployées pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on ne connaît pas encore les conséquences de ce système. S’il pourrait rassurer les conducteurs, ces derniers pourraient également être moins vigilants.

“Ce qu’il reste à voir, et ça, ça dépendra de l’expérimentation, c’est si vraiment ça améliore le comportement des conducteurs, des automobilistes, ou bien si ça ne peut pas créer aussi un excès de confiance”, a indiqué Arnaud Aymé, expert des transports.

En plus de cela, ce dispositif est très onéreux. Pour le moment, il est toujours en phase de test.

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Sécurité routière

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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