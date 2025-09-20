Un automobiliste fou tente de doubler et se fait violemment faucher par un camion, la vidéo est terrifiante

Les images de l'accident

Sur la route, certains comportements au volant peuvent être très dangereux. C’est ce que montre cette vidéo d’un accident terrifiant.

Nous devons faire preuve de prudence sur la route pour éviter les accidents. Cependant, certains automobilistes pressés ne respectent pas le code de la route. Entre excès de vitesse et dépassements risqués, une collision est vite arrivée. C’est notamment le cas sur l’autoroute où certains conducteurs n’hésitent pas à zigzaguer entre les véhicules et à rouler à vive allure.

Une vidéo montrant un accident de ce genre est devenue virale. Partagée sur YouTube par la chaîne LiveLeak Channel, elle montre une collision entre deux voitures et un camion, à cause d’un comportement insensé de la part de l’un des conducteurs. Les images ont été filmées par la caméra embarquée située dans l’un des véhicules.

Un accident terrifiant

Sur les images, on comprend clairement la situation. La voiture qui a filmé la scène doublait un camion sur une route à deux voies. Cependant, une voiture rouge est arrivée en la doublant par la droite, dans le but de la dépasser en se glissant entre la voiture et le camion. Cependant, les deux voitures ont toutes les deux tapé l’allée centrale.

Les images de l'accidentCrédit photo : LiveLeak Channel / YouTube

La voiture rouge a perdu le contrôle et a foncé dans le camion, avant de se faire emporter par ce dernier. Le conducteur a été traîné sur le sol sur plusieurs mètres. Par chance, aucune personne n’a été blessée gravement lors de cet accident, qui aurait pu être fatal.

Cette vidéo fait froid dans le dos et doit inciter les automobilistes à faire preuve de prudence sur la route, tout comme ces images qui montrent un chauffard fou qui fauche violemment des piétons à la sortie d'une boîte de nuit

Source : YouTube
