Il voit les chaussures usées d'un homme âgé sur un parking et lui donne les siennes : quelques minutes plus tard, l'ado de 18 ans fait demi-tour

Direction l’Arizona, aux États-Unis, où un adolescent a été filmé en train d’offrir ses chaussures à un homme âgé dans le besoin. Une scène émouvante qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Un acte de bonté spontané devenu viral sur la toile.

Un jeune habitant de l’Arizona aux États-Unis a fait parler de lui grâce à son geste bienveillant. Ce dernier a donné ses chaussures à un homme âgé en difficulté, rapporte le média AZFamily.

Un jeune de 18 ans offre ses chaussures à un homme âgé

Le lundi 5 octobre, Jordan Hope, un jeune diplômé du lycée âgé de 18 ans, est venu en aide à un homme qu’il a aperçu sur le parking d’un magasin situé à Maricopa.

La raison ? L’adolescent, qui se rendait à la banque, a remarqué que le passant portait des chaussures usées.

Crédit Photo : Capture d'écran / YouTube

Face à cette situation, Jordan a retiré ses propres souliers pour les offrir à cet homme dans le besoin. Cité par nos confrères américains, le bon samaritain explique pourquoi il a agi de la sorte.

« J'ai regardé ses pieds et ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde. J’ai simplement eu le sentiment que Dieu me disait d’aller le voir, de faire demi-tour et de lui donner une nouvelle paire de chaussures », a-t-il confié.

Une scène touchante filmée

Le geste généreux de l’ancien lycéen a été remarqué par Yareli Madrid, qui a immortalisé la scène en vidéo. Elle a ensuite partagé la séquence sur un groupe Facebook consacré à la ville de Maricopa, en Arizona.

En légende de sa publication, elle a déclaré que cette attention l’avait touchée « en plein cœur ». Elle espère également que l’initiative de Jordan Hope inspirera d’autres personnes.

« Ce qui rend ce geste encore plus spécial, c’est qu’il l’a fait sans que personne ne le regarde, sans caméra, sans attendre de reconnaissance ni de félicitations. Il a simplement vu quelqu’un dans le besoin et l’a aidé avec toute la bonté de son cœur. Quel jeune homme formidable ! », a ajouté la témoin.

Selon AZFamily, l’homme qui a reçu une nouvelle paire de chaussures aurait perdu sa femme deux semaines auparavant. Son histoire a bouleversé l’adolescent de 18 ans, qui a indiqué :

« Ça m’a vraiment brisé le cœur. Je pense simplement qu’il avait besoin d’un ami ». (Jordan Hope)

La suite après cette vidéo

L’adolescent et le senior passent un moment ensemble

Après avoir fait don de ses souliers, Jordan est reparti en voiture, avant de faire demi-tour. Il a retrouvé le passant à l’intérieur du magasin, où celui-ci essayait d’acheter des bonbons.

Face à cette situation, le jeune homme a payé lui-même les douceurs du senior avant de lui commander une voiture pour qu’ils puissent se retrouver dans un restaurant et déjeuner ensemble.

Crédit Photo : Yareli Madrid / Facebook

Après le repas, Jordan Hope a raccompagné son compagnon chez lui. Ce n’est pas tout. Il est resté auprès de lui pour qu’il ne sente pas seul.

« Je suis simplement un homme qui essaie de répandre des ondes positives en accomplissant l’œuvre du Seigneur », a-t-il conclu.

À noter que Jordan est resté en contact avec lui avec le senior et l’appelle tous les jours. Une cagnotte GoFundMe créée pour lui a déjà permis de récolter environ 1000 dollars en seulement 24 heures. Selon l'ado, cette somme servira à payer ses courses et autres dépenses quotidiennes.