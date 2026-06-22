Un enfant de 10 ans échappe à un rapt en pleine rue, sauvé par un passant, la vidéo devient virale

Un enfant a failli être kidnappé dans une rue fréquentée. Le garçonnet ne doit son salut qu'à l'intervention pleine de courage d'un badaud qui passait par là.

L'image est saisissante !

Un enlèvement d'enfant a été évité de justesse en pleine rue, suite à l'intervention salvatrice d'un passant qui assistait à la scène au loin. Épaulé par un autre petit garçon, l'homme a en effet réussi à extirper le garçonnet des griffes du kidnappeur, lequel tentait de s'engouffrer avec sa proie à l'arrière d'une voiture.

Filmée par une caméra de surveillance, cette tentative de rapt a fait le tour des réseaux sociaux, choquant les internautes du monde entier.

⚡️ VIDÉO CHOC - #Brésil : Un enfant a été sauvé in extremis d’un enlèvement par un passant à la chemise ouverte, qui a maîtrisé le suspect en pleine rue. La vidéo, terrifiante, est devenue virale. #Brésil #Enlèvement #Héroïsme 🇧🇷👦😱🦸‍♂️ https://t.co/eN0iFpDLsY — FranceNews24 (@FranceNews24) June 22, 2026

Il sauve un enfant d'un enlèvement, en pleine rue

Les faits ont eu lieu dans la matinée du mardi 16 juin au Brésil, en plein cœur du district de Guaianases, situé à l'est de São Paulo.

Sur les images, immortalisées par une caméra de surveillance puis diffusées en masse à la télévision locale, on aperçoit ainsi un homme sortir d'un taxi et se diriger vers un enfant qui se tient à côté d'un vélo.

La suite après cette vidéo

Une fois à sa hauteur, le kidnappeur agrippe violemment le garçonnet - qui serait âgé de 10 ans selon UOL Notícias - puis le tire par le bras pour le ramener de force à l'arrière du véhicule, stationné un peu plus loin dans la rue. C'est alors qu'un homme apparaît dans le champ en courant pour venir en aide au jeune garçon, suivi de près par un autre enfant, que l'on imagine être le frère ou un ami de la victime.

À force de tirer l'enfant vers lui, ce badaud parvient à le récupérer puis à le mettre en sécurité, avant d'être rejoint par d'autres personnes alertées par les cris.

Crédit photo : capture d'écran / X

Les médias locaux ont par ailleurs précisé que le suspect, ainsi qu'un complice qui l'attendait dans le taxi, ont été sortis de force du véhicule par des passants qui les auraient molestés. Malgré cette cohue, les deux agresseurs présumés auraient réussi à prendre la fuite.

Selon CNN Brésil, l'un des deux suspects aurait finalement été arrêté le vendredi 19 juin. Ce dernier aurait avoué être l'auteur de cette tentative d'enlèvement.

Affaire à suivre.