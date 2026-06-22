Un enfant de 10 ans échappe à un rapt en pleine rue, sauvé par un passant, la vidéo devient virale

Par  | Partager

Images de vidéosurveillance, montrant une tentative d'enlèvement au Brésil, le 16 juin 2026

Un enfant a failli être kidnappé dans une rue fréquentée. Le garçonnet ne doit son salut qu'à l'intervention pleine de courage d'un badaud qui passait par là.

L'image est saisissante !

Un enlèvement d'enfant a été évité de justesse en pleine rue, suite à l'intervention salvatrice d'un passant qui assistait à la scène au loin. Épaulé par un autre petit garçon, l'homme a en effet réussi à extirper le garçonnet des griffes du kidnappeur, lequel tentait de s'engouffrer avec sa proie à l'arrière d'une voiture.

Filmée par une caméra de surveillance, cette tentative de rapt a fait le tour des réseaux sociaux, choquant les internautes du monde entier.

Il sauve un enfant d'un enlèvement, en pleine rue

Les faits ont eu lieu dans la matinée du mardi 16 juin au Brésil, en plein cœur du district de Guaianases, situé à l'est de São Paulo.

Sur les images, immortalisées par une caméra de surveillance puis diffusées en masse à la télévision locale, on aperçoit ainsi un homme sortir d'un taxi et se diriger vers un enfant qui se tient à côté d'un vélo.

La suite après cette vidéo

Une fois à sa hauteur, le kidnappeur agrippe violemment le garçonnet - qui serait âgé de 10 ans selon UOL Notícias - puis le tire par le bras pour le ramener de force à l'arrière du véhicule, stationné un peu plus loin dans la rue. C'est alors qu'un homme apparaît dans le champ en courant pour venir en aide au jeune garçon, suivi de près par un autre enfant, que l'on imagine être le frère ou un ami de la victime. 

À force de tirer l'enfant vers lui, ce badaud parvient à le récupérer puis à le mettre en sécurité, avant d'être rejoint par d'autres personnes alertées par les cris.

Image de vidéosurveillance, montrant une tentative d'enlèvement au Brésil, le 16 juin 2026Crédit photo : capture d'écran / X

Les médias locaux ont par ailleurs précisé que le suspect, ainsi qu'un complice qui l'attendait dans le taxi, ont été sortis de force du véhicule par des passants qui les auraient molestés. Malgré cette cohue, les deux agresseurs présumés auraient réussi à prendre la fuite.

Selon CNN Brésil, l'un des deux suspects aurait finalement été arrêté le vendredi 19 juin. Ce dernier aurait avoué être l'auteur de cette tentative d'enlèvement.

Affaire à suivre.

Brésil
Google Follow Suivez nous sur Google

Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Capture d'écran d'une vidéo publiée, en septembre 2022, sur le compte Instragam de Luis Felipe Feliciano Egoroff
Drame du saut à l'élastique : un des moniteurs inculpés avait publié une vidéo glaçante avant la mort de l'étudiante de 21 ans
Les trois moniteurs en train de jeter Maria Eduarda Rodrigues de Freitas lors du saut à l'élastique
La caméra de la jeune femme de 21 ans, jetée dans le vide par erreur lors d'un saut à l'élastique, a disparu
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas
Une femme terrifiée a refusé de sauter à l'élastique, juste avant la mort de l'étudiante de 21 ans, jetée dans le vide par erreur
La femme d&eacute;c&eacute;d&eacute;e lors d&#039;une randonn&eacute;e
Une deuxième femme meurt lors d’une randonnée au Brésil, le lendemain du saut à l’élastique fatal
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quelques minutes avant sa mort
Les 3 hommes qui ont tué une femme de 21 ans, en la jetant dans le vide sans élastique au Brésil, sortent du silence