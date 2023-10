Un chien est caché parmi ces pandas, saurez-vous le retrouver sur cette image ?

Si vous êtes un passionné des illusions d’optique et des énigmes visuelles en tout genre, cette nouvelle image devrait ravir votre matière grise !

Entre les énigmes, les casses-têtes et les illusions d’optiques, internet regorge de nombreuses images capables de vous retourner la tête ! Si vous aimez mettre votre cerveau à l’épreuve, ce nouveau casse-tête visuel risque bien de vous donner du fil à retordre !

Sur cette image troublante, vous pouvez apercevoir toute une population de pandas assez originaux puisqu’il s’agit de… Lego ! Cependant, leur pelage noir et blanc cache un autre animal qui arrive parfaitement à se fondre dans le décor.

Crédit photo : Lego

Où est le chien ?

En effet, à l’image de Charlie, un chien s’est glissé sur l’image. Aussi en noir et blanc, évidemment, il est clairement très difficile à repérér. Si vous avez réussi à le localiser, cela signifie que vous avez vraiment un oeil de lynx et un esprit prompt à analyser rapidement une image dans les moindres détails, même quand elle porte à confusion.

Si vous ne l’avez pas trouvé, on peut vous donner un indice pour cette énigme visuelle. Il suffit de vous focaliser sur le nez, bien plus gros que celui des pandas, les oreilles plus longues ou encore les yeux moins ronds. Si malgré ça il vous est toujours invisible, on vous propose la solution ci-dessous. Alors, vous l’aviez ?

Crédit photo : Lego