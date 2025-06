Seuls ceux avec un QI supérieur à la moyenne peuvent résoudre ce casse-tête mathématique

Vous aimez les mathématiques et les énigmes ? Ce casse-tête est fait pour vous ! Si vous réussissez à le résoudre, cela indique que votre QI est supérieur à la moyenne. Bon courage !

Pour se challenger et entraîner son cerveau, il existe de nombreux casse-têtes sur internet. L’occasion idéale pour faire fonctionner ses méninges ! Les casse-têtes peuvent se décliner sous plusieurs formes. On retrouve par exemple des tests visuels qui entraînent notre rapidité et notre vue, comme cette énigme où l’on doit retrouver le nombre 609 caché dans une image en moins de 11 secondes.

Crédit photo : iStock

Si vous préférez les tests de logique, il en existe également beaucoup. Sur celui-ci, vous devez par exemple trouver le code d’un cadenas à partir de quelques indices. Parmi les autres casse-têtes que l’on trouve sur internet, il y a également les énigmes mathématiques. Et c’est le sujet du jour !

Résoudre un casse-tête mathématiques

Si vous réussissez à résoudre cette énigme mathématique, cela signifie que vous avez un QI supérieur à la moyenne, comme l’indique KawsachunNews. En effet, il faut à la fois faire preuve d’adresse avec les nombres et de logique pour la résoudre. Vous êtes prêt ? Regardez cette image.

Crédit photo : KawsachunNews

L’objectif est de trouver à quel nombre correspond chaque symbole afin de résoudre la dernière équation. Ouvrez bien les yeux, des pièges sont glissés dans cette image…

On vous donne la solution

Vous pensez avoir trouvé la solution ou vous donnez votre langue au chat ? Quoi qu’il en soit, il est temps de passer aux résultats.

Le visage de l’homme correspond au chiffre 6, raison pour laquelle on trouve le nombre 18 à la première ligne. Le vinyle vaut également 6 mais attention : sur l’image, certaines lignes comportent deux vinyles, il faut donc doubler et passer à 12. Le walk-man équivaut à 1 mais encore une fois, un piège s’est glissé à la dernière ligne puisque l’homme porte le casque. Il faut donc additionner 6 et 1 pour trouver 7 et ainsi résoudre la dernière équation. Si vos calculs sont exacts, vous avez dû trouver 43 comme résultat final.

Crédit photo : KawsachunNews

Avez-vous réussi ? Si vous avez aimé ce casse-tête, en voici un autre similaire que seuls les plus doués en mathématiques réussiront à résoudre. N’hésitez pas à résoudre ces énigmes avec vos proches pour vous challenger et surtout, amusez-vous !