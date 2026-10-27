Il fabrique à la main plus de 200 pièces pour son jeu de société en 1933 : 77 ans plus tard, un musée l'achète plus de 130 000 euros, le double du prix estimé

Certains jeux de société peuvent valoir une petite fortune. C’est le cas d’un jeu que nous connaissons tous, qui s’est vendu à plus de 130 000 euros lors d’une vente aux enchères.

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Une ancienne version du Monopoly

Les jeux de société sont parfaits pour passer du temps avec ses proches, se divertir et établir des stratégies. Si certains jeux sont collaboratifs, d’autres sont faits pour se mesurer à ses adversaires. C’est le cas d’un jeu que nous connaissons tous et auquel nous avons tous déjà joué pendant des heures.

Il s’agit du Monopoly, un jeu qui séduit toutes les générations. Si aujourd’hui, une boîte de Monopoly classique coûte entre 18 et 30 euros, cela n’a pas toujours été le cas.

Le plus ancien Monopoly

En effet, il existe une version du Monopoly qui a été vendue à plus de 130 000 euros. Il s’agit d’un prototype du Monopoly fabriqué par Charles Darrow.

Elle a été fabriquée à la main par Charles Darrow, en 1933. Le créateur a fabriqué plus de 200 pièces dont des jetons de joueurs, des hôtels en carton, des billets de banque ainsi que des cartes chance.

Le jeu vendu aux enchères

Le 17 décembre 2010, ce jeu pas comme les autres a été vendu aux enchères. Il a finalement été acheté par le Strong National Museum of Play, un musée de jouets pour enfants, au prix de 146 500 dollars, soit 131 054 euros.

Le jeu a été vendu le double du prix estimé, selon le Guinness World Records. Il était proposé à la vente avec d’autres objets qui provenaient de la collection de Malcolm Forbes, un multimillionnaire américain passionné de jouets et de maquettes. Les enchères s’invitent aussi sur le plateau, avec une règle méconnue du Monopoly qui surprend certains joueurs.

La suite après cette vidéo

D’où vient le Monopoly ?

Si cette vente a battu le record des enchères pour un jeu de société moderne, il est important de préciser que Charles Darrow n’est pas l’inventeur principal du Monopoly. Tout a commencé avant 1904, lorsque l’écrivaine américaine Elizabeth Magie Phillips a créé « The Landlord’s Game ».

Il s’agissait d’un jeu anticapitaliste qui avait pour objectif d’enseigner aux joueurs les dangers de la concentration des richesses. Deux versions du jeu étaient disponibles. La première, appelée “antimonopoliste”, récompensait les joueurs quand ils créaient de la richesse. La deuxième, “monopoliste”, incitait les joueurs à créer des monopoles pour écraser leurs adversaires.

C’est finalement la seconde version qui a retenu l’attention du public. Par la suite, de nouvelles règles ont été créées, les plateaux ont été modifiés et Charles Darrow a créé sa propre version du Monopoly, qu’il a commercialisée. Le jeu a connu un succès immédiat et est devenu celui que l’on connaît aujourd’hui.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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