Action va ravir les personnes créatives avec cet objet indispensable vendu à moins de 30 euros

À l’approche des fêtes de Noël, Action met actuellement en vente un outil qui va ravir les plus créatifs et manuels d’entre nous, le tout pour moins de 30 euros.

Chez Action, il est possible de faire ses courses sans se ruiner, mais aussi de dénicher de bonnes affaires. En novembre dernier, l’enseigne vendait un accessoire indispensable pour avoir chaud cet hiver, pour moins de 30 euros. A l’approche des fêtes, Action met également en vente un objet que vous pourriez bien glisser sous le sapin.

Il s’agit d’une machine à coudre de la marque Love2Craft qui va plaire aux amateurs de couture. Idéale pour les débutants, elle est vendue à moins de 30 euros dans les magasins Action.

Crédit photo : Action

Une machine à coudre intuitive

Cette machine à coudre permet de réaliser 12 types de points et est adaptée aux débutants. Elle est idéale si vous voulez vous lancer dans la couture puisqu’elle est très facile à prendre en main. Intuitive, elle possède des commandes simples qui permettent de faire différents réglages, ainsi qu’un tiroir dans lequel il est possible de glisser plusieurs accessoires.

Crédit photo : Action

Comme le précise Le Parisien, cette machine à coudre est peu encombrante et légère et peut facilement être soulevée et transportée. Son esthétique design est très élégante avec son coloris blanc et ses touches de rose pâle.

Une machine pour les débutants

Cette machine à coudre peut être utilisée pour créer de nouvelles pièces ou raccommoder des vêtements. Vous pourrez faire des retouches, des ourlets, des accessoires, des pochettes et travailler sur des petites pièces. Pour des jeans épais ou des manteaux laineux, vous aurez besoin d’une machine plus lourde, comme le recommande Claire Silene, car cette machine est vraiment réservée aux débutants.

Crédit photo : Action

Vous pourrez travailler sur une large variété de tissus du quotidien comme la popeline, le coton fin, une doublure légère ainsi qu’un jersey fin. Avec son bras libre, cette machine permet de coudre des pièces arrondies comme les jambes de pantalons et les manches.

Actuellement, cette machine à coudre est proposée au prix de 29,96 euros et est à retrouver sur le site internet et dans les magasins Action, au rayon dédié aux loisirs créatifs. Ne manquez pas cette bonne affaire.