Action vend l'accessoire indispensable pour avoir chaud cet hiver, pour moins de 20 euros

Alors que le froid commence à s’installer en France, Action propose un accessoire indispensable pour rester au chaud cet hiver, le tout à petit prix.

Action est une enseigne discount où il est possible de faire ses courses sans se ruiner, et de dénicher de bonnes affaires. Alors que cette enseigne pourrait être concurrencée par un célèbre supermarché américain, Action continue de séduire les consommateurs grâce à ses prix bas.

Un magasin ActionCrédit photo : iStock

C’est le cas avec cet accessoire indispensable à avoir chez soi en hiver, pour ne pas avoir trop froid.

Un poêle efficace et pas cher

En effet, Action propose actuellement un poêle en céramique de la marque Nor-Tec, vendu à moins de 20 euros. Ce petit chauffage compact au design épuré est discret et pratique, puisqu’il peut être facilement transporté d’une pièce à l’autre. Avec sa capacité de 1 500 watts, il est capable de réchauffer une pièce de 10 à 15 m2 en seulement quelques minutes.

Le poêle vendu chez ActionCrédit photo : Action

Ce poêle diffuse une chaleur douce et homogène qui vous permet de ne pas faire flamber votre facture de chauffage. Pour contrôler la température dans la pièce, vous pouvez utiliser les deux niveaux de chauffage de l’appareil. En plus de cela, ce poêle possède un minuteur intégré qui permet de programmer son arrêt après 1, 2 ou 3 heures.

Un appareil sécurisé

Actuellement, ce poêle est vendu à seulement 15,95 euros chez Action. Malgré son petit prix, il est de bonne qualité et garantit votre sécurité. L’appareil possède une double protection contre la surchauffe ainsi qu’un dispositif anti-basculement qui coupe immédiatement le chauffage si le poêle tombe.

Le poêle vendu chez ActionCrédit photo : Action

Cerise sur le gâteau : cet appareil peut également s’utiliser en été puisqu’il possède un mode ventilateur, qui permet de faire circuler l’air quand il fait trop chaud. Une bonne affaire à ne pas manquer !

Source : Action
