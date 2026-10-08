Elle s'offre un mariage à plus de 180 000 dollars en Australie : au retour de la lune de miel, la star d'OnlyFans ne changera pas de métier

Annie Knight s’est récemment mariée et la cérémonie a été somptueuse. La star d’OnlyFans a organisé l’événement pour la somme de plus de 160 000 euros.

Annie Knight est une jeune femme âgée de 29 ans qui est connue pour être une star d’OnlyFans, une plateforme de contenus pour adultes sur laquelle de nombreuses femmes partagent des photos intimes pour gagner de l’argent.

En exerçant cette activité, les utilisateurs d’OnlyFans peuvent gagner beaucoup d’argent, comme cette femme qui a pris sa retraite après avoir gagné 67 millions de dollars en trois ans.

Annie Knight s’est mariée

Cependant, Annie Knight n’est pas seulement réputée pour ses photos érotiques. L’année dernière, elle a fait polémique après avoir annoncé avoir couché avec 583 hommes en six heures.

Mais l’activité d’Annie Knight ne l’a pas empêchée de trouver l’amour. En 2016, elle a rencontré Henry Brayshaw alors qu’ils travaillaient ensemble dans un pub de Melbourne. Ils sont immédiatement tombés amoureux et se sont fiancés en mars 2025. À ce moment-là, Annie Knight avait annoncé qu’elle allait coucher avec 1 000 hommes avant de se marier avec son compagnon.

Un mariage à plus de 180 000 dollars

Finalement, la star d’OnlyFans s’est mariée le 1er octobre dernier, entourée de sa famille et de ses amis. Ce somptueux mariage a été organisé en Australie, sur la Gold Coast, et a coûté plus de 180 000 dollars, soit environ 160 000 euros.

Lors de la cérémonie en plein air, Annie Knight a remonté l’allée sur le morceau “You Are In Love” de Taylor Swift. Comme on peut le voir sur les photos partagée sur son compte Instagram, elle portait une robe sur-mesure, un bustier ivoire avec un voile de dentelles. Elle a ensuite changé de tenue et a opté pour une mini-robe corset ornée de rosettes, tandis que le marié portait un smoking noir avec un noeud papillon et une boutonnière assortie au bouquet de sa femme.

“C’était au-delà de mes espérances, mais les mots me manquent pour décrire ce que j’ai ressenti au bout de l’allée avec Henry. C’est un moment que je n'oublierai jamais”, a confié Annie Knight.

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Elle ne quitte pas OnlyFans

Les deux chiens du couple étaient également présents au mariage et ont participé à la cérémonie. Bien qu’elle soit désormais mariée, Annie Knight n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière sur OnlyFans. Elle compte continuer son activité, bien qu’elle envisage d’être moins présente pour “se concentrer sur son rôle d’épouse”.

Crédit photo : @anniekknight / Instagram

Ainsi, dès qu’elle rentrera de sa lune de miel, Annie Knight sera de retour sur OnlyFans.