Cette star d'OnlyFans prend sa retraite après avoir gagné 67 millions de dollars en seulement trois ans

Outre Sophie Rain, une autre influenceuse a gagné des millions sur le site OnlyFans, avant de tout abandonner.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’Américaine Corinna Kopf a bâti un empire sur les réseaux sociaux. Mais c’est son inscription sur la plateforme OnlyFans qui lui a permis de devenir riche, très riche.

Elle devient célèbre sur YouTube…

Cette influenceuse âgée de 29 ans a connu son heure de gloire sur YouTube en 2016. Sa carrière a décollé lorsqu’elle a rejoint le groupe de créateurs de contenu de son ami David Dobrik, le «The Vlog Squad».

Par la suite, la jeune femme originaire de l'Illinois a lancé sa propre chaîne, qui a rencontré un énorme succès. À l’époque, cette dernière partageait des vidéos lifestyle avec sa communauté.

La starlette, qui cumulait des millions de vues, a fait le choix d’arrêter cette activité. Malgré cette décision, elle a conservé sa popularité. Bien qu’elle n’ait publié aucune vidéo depuis cinq ans, Corinna Kopf reste suivie par 1,66 million d’abonnés.

Très active sur les réseaux sociaux, la jolie blonde compte actuellement 6,5 millions de followers sur sa page Instagram, où elle publie des photos de ses sorties, de ses voyages ou encore de ses tenues.

Vous l’aurez compris, Corinna Kopf est une créatrice de contenu accomplie !

… et millionnaire sur OnlyFans

En 2021, la vingtenaire a décidé d’ajouter une corde à son arc en s’inscrivant sur le site OnlyFans.

Comme le rapportait le Daily Mail en 2024, la starlette a amassé une véritable fortune sur la plateforme. Elle aurait récolté 67 millions de dollars (environ 56 224 390 d’euros) en seulement trois ans.

Elle a accepté d’en dire plus sur ses gains faramineux sur la chaîne YouTube de David Dobrik. Celle-ci a alors révélé avoir gagné « un peu plus » d’un million de dollars dans les 48 heures suivant la création de son profil.

En 2023, le YouTubeur avait partagé le montant des revenus mensuels de Corinna sur OnlyFans. Par exemple, elle a amassé la coquette somme de 2 364 334 de dollars (environ 1 982 911 d’euros) en juin 2021, contre 683 635 dollars (environ 573 350 euros) en février 2022.

En octobre 2024, l’influenceuse a surpris ses fans en annonçant la suppression de son compte OnlyFans. Néanmoins, cette dernière a changé d’avis pour des raisons… pécuniaires. Sur X, la jeune femme a révélé qu’elle ne voulait perdre les revenus colossaux qu’elle percevait sur le site.

« Pour être tout à fait transparente, je déteste être sur ce site et le regard que les autres portent sur moi, mais je suis en train de faire construire une maison et renoncer à plus de 300 000 dollars par mois me semble un peu… stupide », a-t-elle écrit.

Le ton est donné !

