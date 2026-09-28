Classe moyenne : voici le seuil de revenus qui place une personne seule parmi les 20 % les plus aisés

Une personne seule appartient à la classe moyenne entre 1 748 et 3 232 euros par mois, selon l'Observatoire des inégalités. Voici les seuils par foyer.

Les repères pour savoir si l'on fait partie de la classe moyenne viennent de changer. Le 22 septembre 2026, l'Observatoire des inégalités a mis à jour son échelle des revenus à partir des dernières données de l'Insee, qui portent sur l'année 2024. Verdict : une personne qui vit seule appartient aux classes moyennes si elle dispose de 1 748 à 3 232 euros par mois, une fois les impôts payés et les aides sociales perçues.

Au-delà de 3 232 euros, elle bascule déjà dans les catégories aisées, c'est-à-dire parmi les 20 % de la population qui ont les revenus les plus élevés. Et à partir de 4 456 euros par mois, l'Observatoire la considère comme riche.

Des seuils relevés depuis le printemps

Ces montants remplacent ceux qui circulaient jusqu'ici. Dans son rapport sur les riches publié début juin, l'Observatoire situait encore les classes moyennes entre 1 683 et 3 119 euros par mois pour une personne seule, des chiffres que nous avions détaillés en avril. La porte d'entrée a donc été relevée de 65 euros, et le plafond de 113 euros.

La raison est mécanique. L'Observatoire ne trace pas ses frontières au hasard : il range la population selon son niveau de vie. Les 30 % les plus modestes forment les classes populaires, les 20 % du haut de l'échelle les classes aisées. Les classes moyennes occupent tout l'espace entre les deux, soit la moitié de la population. Or, selon l'Insee, les niveaux de vie ont progressé sur toute l'échelle en 2024 : le niveau de vie médian a atteint 2 228 euros par mois, en hausse de 1,8 % une fois l'inflation déduite. Quand l'ensemble des revenus monte, les seuils suivent.

Ce chiffre médian est souvent mal interprété. Il ne décrit pas la classe moyenne en particulier : il signifie que la moitié de la population a un niveau de vie inférieur à 2 228 euros par mois, et l'autre moitié un niveau de vie supérieur.

Ce n'est pas votre salaire net qu'il faut regarder

Autre piège fréquent : ces montants ne correspondent pas à une fiche de paie. L'Observatoire raisonne en niveau de vie. Il additionne tous les revenus du foyer (salaires, pensions, revenus de l'épargne...), ajoute les prestations sociales comme les aides au logement ou les allocations familiales, puis retire l'impôt sur le revenu.

Ce détail change la lecture. Depuis sa revalorisation du 1er juin 2026, le Smic net atteint 1 478 euros par mois pour un temps plein, un montant inférieur au seuil d'entrée dans la classe moyenne. Mais ce chiffre est exprimé avant les aides : un salarié modeste peut notamment percevoir la prime d'activité. L'Observatoire invite donc lui-même à lire ce type de comparaison comme un ordre de grandeur.

Couple, enfants : les montants selon votre foyer

Pour une famille, il ne suffit pas de doubler ou de tripler les seuils. Les statisticiens utilisent une échelle de parts, appelées « unités de consommation » : le premier adulte compte pour une part, le second pour 0,5, chaque enfant de plus de 14 ans pour 0,5 et chaque enfant plus jeune pour 0,3. Un foyer à deux ne paie ni deux cuisines ni deux chaudières, et l'Observatoire le résume ainsi :

Un couple n'a pas besoin de gagner deux fois plus qu'un célibataire pour vivre aussi bien

Voici donc les fourchettes de revenus mensuels, après impôts et prestations, qui correspondent aux classes moyennes selon l'Observatoire :

personne seule : de 1 748 à 3 232 euros ;

parent seul avec un enfant de moins de 14 ans : de 2 273 à 4 201 euros ;

couple sans enfant : de 2 623 à 4 848 euros ;

couple avec un enfant de moins de 14 ans : de 3 147 à 5 817 euros ;

couple avec deux enfants de plus de 14 ans : de 4 371 à 8 079 euros ;

couple avec trois enfants, dont un de moins de 14 ans : de 4 895 à 9 049 euros.

Pour vous situer, il suffit de faire le calcul : additionnez les revenus du foyer, puis divisez-les par le nombre de parts. Un couple avec un enfant de 8 ans compte 1,8 part. S'il dispose de 4 000 euros par mois, son niveau de vie atteint environ 2 222 euros par part. Il se trouve alors au cœur de la classe moyenne, tout juste sous le niveau de vie médian.

Avec des adolescents, la barre monte vite. Un couple avec deux enfants de plus de 14 ans doit disposer d'au moins 4 371 euros par mois pour entrer dans la classe moyenne. Il n'est considéré comme riche qu'au-delà de 11 140 euros.

Du RSA au 1 % le plus riche, l'échelle complète

Cette échelle permet aussi de mesurer l'écart entre le bas et le haut de la pyramide. Pour une personne seule, le RSA garantit 573 euros par mois, loin du seuil de pauvreté retenu par l'Observatoire, fixé à 1 114 euros, soit la moitié du niveau de vie médian. L'Insee utilise un seuil plus large, à 60 % du niveau de vie médian, soit 1 337 euros par mois : 9,8 millions de personnes vivent en dessous en France métropolitaine. Ce taux de pauvreté de 15,4 % est le plus élevé depuis le début de la série, en 1996.

À l'autre extrémité, on entre parmi les 5 % les plus riches à partir de 5 102 euros par mois. Il faut au moins 7 512 euros pour appartenir au 1 % du sommet, selon des données de l'Insee datant de 2021, les plus récentes disponibles pour ces niveaux. Environ 630 000 personnes se situent au-dessus de ce seuil.

Et l'échelle ne s'arrête pas là. Une personne sur 1 000 dispose de plus de 19 514 euros par mois, et une sur 10 000 de plus de 70 879 euros. Des niveaux si élevés que l'Observatoire renonce à les représenter sur son graphique.

Source : Observatoire des inégalités et Insee