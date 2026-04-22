Salaire : voici la classe sociale dont vous faites partie selon vos revenus en 2026

L’Observatoire des inégalités a dévoilé l’échelle sociale des revenus des Français pour savoir dans quelle classe sociale ils se situent.

L’observatoire des inégalités dévoile le niveau de vie des Français en pleine inflation

Ces derniers temps, le portefeuille des Français est malmené avec la hausse du prix du pétrole. Ce à quoi, il faut ajouter les factures d’électricité, de gaz, le loyer… le tout sans que le salaire des Français augmente.

C’est dans ce contexte difficile pour beaucoup que l’Observatoire des inégalités a énuméré tous les revenus des Français. En se basant sur les statistiques du gouvernement, l’organisme indépendant met en avant les différents salaires afin de savoir dans quelle classe sociale on se situe (classe populaire, classe moyenne, classe élevée…). Par ricochet, cela permet de connaître le niveau de vie des Français selon leurs revenus.

Les classes sociales détaillées selon les revenus mensuels

Crédit photo : Delpixart/ iStock

La suite après cette vidéo

Ainsi, comme l’Observatoire des inégalités le dévoile dans son rapport, vous faites partie de la classe populaire si vous percevez entre 1 100 et 1 683 euros de revenus. Pour rappel, le Smic est aujourd’hui à 1 426,30 euros. Les choses se compliquent en-dessous de 1 100 euros où on entre dans le seuil de pauvreté. Selon l’organisme, 5,4 millions de Français sont concernés (en fixant à 50% le niveau de vie médian).

On en vient enfin à la classe moyenne, celle qui est toujours taxée mais qui n’a le droit à aucune aide. Selon le rapport, les Français qui entrent dans cette catégorie touchent entre 1 683 et 3 119 euros net par mois. L’observatoire a défini le niveau de vie médian de la classe moyenne à 2 146 euros. Cela signifie que la moitié des Français vit avec moins de cette somme chaque mois.

Crédit photo : Observatoire des inégalités

Enfin, l’observatoire détaille les revenus de la classe moyenne selon la composition du foyer. Une personne seule qui touche entre 1 600 et 2 900 euros net par mois fait partie de la classe moyenne. Pour un couple sans enfant, c’est entre 2 400 et 4 400 euros net par mois. Un couple avec deux adolescents doit gagner entre 4 000 et 7 400 euros net par mois pour faire partie de cette classe. Un couple vivant avec deux enfants à Lyon, par exemple, doit gagner 4 500 euros net par mois à deux. Cette dernière configuration représente d'ailleurs la famille moyenne typique en France : elle garde un œil sur ses dépenses mais s’autorise à se faire plaisir de temps en temps dans l’année tout en payant ses charges à côté.