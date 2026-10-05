Il tente de sauver une passagère sous une ligne à haute tension et finit défiguré : dix ans plus tard, une greffe totale du visage lui rend une vie normale

Défiguré après un terrible accident de voiture, un Américain a subi une greffe complète du visage, lui permettant de reprendre une nouvelle vie.

Mitchell Hunter revient de loin. En 2001, cet ancien soldat de l’US Army a été victime d’un grave accident, le laissant défiguré.

Mais une greffe complète du visage réussie lui a offert une seconde chance. Réalisée en avril 2011, dix ans après l’accident, cette intervention lui a permis de retrouver des sensations et une vie sociale plus facile, comme il le racontait en 2016.

Il est défiguré après un accident de voiture

Tout a commencé en 2001 lorsque Mitchell Hunter, alors âgé de 21 ans, était passager d’une voiture qui a percuté un poteau électrique. Une ligne à haute tension est alors tombée sur le véhicule.

En tentant de secourir une passagère, il a été électrisé et grièvement brûlé au visage, aux mains et aux jambes, après avoir reçu une décharge de 10 000 volts pendant près de cinq minutes, rapporte le site Infobae.

Crédit Photo : Mitchell Hunter

À l’époque, le jeune homme avait été hospitalisé pendant deux mois, durant lesquels il a été amputé d’une jambe. Selon Infobae, il s’est réveillé 27 jours après l’accident, entouré de sa famille, sans aucun souvenir de l’accident.

Sans réelle surprise, il était sous le choc en découvrant la gravité de ses blessures. Il avait confié, dans des propos rapportés par Infobae :

« Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti quand je me suis vu comme ça, ça ne semblait pas réel, c'était méconnaissable (…) Je n'arrivais pas à croire à quel point ma vie avait radicalement changé en quelques minutes ».

Dix ans après l’accident, une greffe totale du visage

Au cours des quatre années suivantes, Mitchell Hunter a dû subir au total 67 opérations de reconstruction du visage, selon Infobae. En avril 2011, son quotidien a basculé : il a reçu une greffe totale du visage, devenant ainsi le deuxième homme aux États-Unis à bénéficier d’une telle intervention, dix ans après l’accident. L’opération a été réalisée au Brigham and Women’s Hospital de Boston, par l’équipe du docteur Bohdan Pomahac.

Le visage provenait d’un donneur décédé, dont les tissus ont été transplantés sur l’Américain. La famille du donneur, qui souhaitait rester anonyme, avait donné son consentement. L’hôpital précisait qu’une inscription au don d’organes sur le permis de conduire ne suffisait pas pour autoriser un don de visage : l’accord familial était nécessaire.

Crédit Photo : DR

Alors père d’un jeune garçon, Mitchell Hunter a accepté car il :

« ne voulait pas que ses enfants aient honte de lui à l’avenir ».

Au total, l’opération a duré plus de 14 heures et nécessité plus de trente professionnels, dont des médecins, des infirmiers et des anesthésistes. Le patient a alors reçu une greffe de peau, des muscles, des nerfs et des vaisseaux pour reconstruire son visage. L’intervention concernait notamment le nez, les paupières et les lèvres, ainsi que les muscles des expressions et les nerfs permettant le mouvement et les sensations.

Le choix du donneur tenait notamment compte du groupe sanguin et d’un âge approximativement comparable, selon l’hôpital. Recevoir ces tissus ne signifiait pas prendre exactement l’apparence du donneur : les os et les structures conservées du receveur contribuaient à déterminer la forme finale du visage. Depuis, il arbore même une barbe blonde, tandis que ses traits ont retrouvé un aspect naturel.

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Retrouver les sensations et sortir sans appréhension

Cinq ans plus tard, en avril 2016, le père de famille a pris la parole pour partager son expérience. Dans un entretien à WISH-TV repris par East Idaho News, il racontait avoir un emploi à temps plein et pouvoir emmener son fils au cinéma. Il évoquait aussi le soulagement de ne plus attirer systématiquement les regards dans les lieux publics :

« Je me sens en aussi bonne santé que quand j'avais 21 ans. Je me sens super bien. C'est devenu beaucoup plus facile de sortir dans les lieux publics. Il n'y a aucun mauvais regard ».

Crédit Photo : Mitchell Hunter / Instagram

Avant d’ajouter :

« Je suis juste un visage parmi d'autres dans la foule, et c'est exactement ce que je voulais. Le chaud, le froid, la douleur, les picotements, le frottement de ma barbe, un baiser sur mon visage : je peux tout sentir ».

Ce quotidien retrouvé ne marquait toutefois pas la fin de son parcours médical. En 2016, le reportage de WISH-TV précisait qu’il devait encore se rendre deux fois par an dans le Massachusetts pour recevoir des soins.

Source : WBUR, avec Associated Press