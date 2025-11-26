Défiguré, une greffe spectaculaire lui redonne un visage et une nouvelle chance dans la vie

Cameron Underwood avant et après la greffe du visage

En tentant de se suicider par arme à feu, un Américain a fini défiguré. Deux ans plus tard, une greffe exceptionnelle lui a redonné un visage.

En juin 2016, Cameron Underwood, un Américain de 28 ans, a tenté de mettre fin à ses jours en se tirant un coup de fusil dans le visage. Un geste désespéré qui l’a laissé complètement défiguré.

À la suite de sa tentative de suicide, le jeune homme a passé cinq mois dans le coma. À son réveil, le patient était méconnaissable. Et pour cause : sa mâchoire inférieure, son palais, ainsi que son nez étaient détruits.

À l’époque, le vingtenaire a subi plusieurs opérations de chirurgie reconstructrice pour réparer les séquelles physiques. Hélas, les résultats n’étaient pas à la hauteur.

Cameron avant sa tentative de suicideCrédit Photo : Facebook

Un chirurgien lui redonne espoir

Au cours de cette période, la mère de Cameron est tombée sur un article consacré à Eduardo Rodriguez, un chirurgien plastique basé à New York. Le spécialiste était connu pour avoir réussi deux greffes du visage.

Le médecin, qui dirige le programme de greffe de visage de l’hôpital NYU Langone Health, a examiné le principal concerné un an plus tard.

« Lorsque nous avons rencontré Cameron pour la première fois, nous étions confiants sur notre capacité à améliorer son apparence et surtout sa qualité de vie », avait déclaré l’expert.

Un mois après, le nouveau patient du Dr Rodriguez s’est inscrit sur une liste d’attente pour une greffe du visage. Il a trouvé un donneur compatible au bout de cinq mois.

Une transplantation spectaculaire

Au total, l’opération de Cameron a mobilisé près de 100 professionnels de santé. Cette intervention exceptionnelle a duré 25 heures. Comme le rapportent plusieurs médias, un masque 3D personnalisé a été utilisé pour la première fois.

« La plupart de la planification pré-opération et l’opération elle-même ont été guidées par une technologie de pointe », avait expliqué l’hôpital.

Fort heureusement, la transplantationa été une réussite. De son côté, le patient a pu rentrer chez lui deux mois après son intervention. Son nouveau visage lui a permis de sortir de la dépression. Lors d’une conférence de presse, Cameron a tenu à remercier son donneur, un homme prénommé Will Fisher, décédé à l’âge de 23 ans.

Will Fisher, le donneur de CameronCrédit Photo : Rv

Cameron Underwood avant et après la greffe du visageCrédit Photo : Getty

« J'ai à nouveau un nez et une bouche pour pouvoir rire, parler et manger. Les gens ne me voient plus comme un alien. Will et sa famille m'ont rendu ce que j'avais perdu. C'était un sacrifice incroyable, je ne l'oublierai jamais », a-t-il déclaré.

Source : Franceinfo
