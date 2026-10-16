Depuis un an, ces parents et leur bébé de 7 mois ne peuvent pas dormir à cause des aboiements du chien de leur voisin

En Espagne, à Grenade, des parents sont confrontés à une fatigue extrême. La raison ? En plus d’avoir un bébé de 7 mois, ils sont sans cesse réveillés par les aboiements d’un chien.

Quand on vient d’avoir un enfant, le manque de sommeil est généralement difficile à gérer. Les parents sont réveillés plusieurs fois par nuit et doivent dire adieu aux grasses matinées. Dans cette situation, les rares moments de repos sont donc une bénédiction.

Mais imaginez qu’en plus de cela, vous ne pouviez pas dormir car vous êtes sans cesse réveillé par les aboiements d’un chien, qui perturbent également le sommeil de votre bébé.

Ils ne dorment plus depuis un an

C’est ce que vit une famille à Grenade, en Espagne, depuis plus d’un an. En effet, depuis septembre 2025, des parents ainsi que leur bébé de 7 mois sont constamment réveillés la nuit par les aboiements du chien de leur voisin, comme le rapporte le média local Granada Hoy.

Ils ne sont malheureusement pas les seuls dans cette situation. Toujours en Espagne, un homme agacé par les aboiements du chien de son voisin a décidé de se venger en adoptant un coq.

Plusieurs plaintes déposées

De son côté, la famille a multiplié les démarches pour tenter d’arranger la situation et faire cesser les aboiements du chien pendant la nuit. Le couple a effectué plusieurs signalements auprès de la mairie et de la police locale. Cette dernière a notamment constaté les nuisances sonores sur place, mais rien n’a été fait par la suite. Contrairement à cette commune de l’Oise qui a pris un arrêté contre les aboiements, la mairie de Grenade n’a pas réagi.

“Depuis septembre 2025, ma famille et moi avons déposé plusieurs plaintes auprès de la mairie pour dénoncer cette situation qui perturbe gravement notre tranquillité et notre qualité de vie. De plus, nous avons contacté à de nombreuses reprises la police municipale, qui a vérifié les faits et établi un rapport reconnaissant l’existence des troubles et la violation du règlement municipal”, a déclaré la mère de famille.

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“Cela affecte toute ma famille”

Ainsi, la famille a décidé de saisir le médiateur régional andalou pour trouver une solution.

“Le dossier reste bloqué et les nuisances persistent pratiquement chaque nuit. Malgré le respect de toutes les procédures légales et ma coopération avec l’administration, aucune réponse efficace n’est apportée à un problème qui affecte directement notre droit au repos. Cela affecte toute ma famille”, a-t-elle continué.

Grâce à la sollicitation du médiateur, la commune a finalement lancé une procédure disciplinaire contre la propriétaire du chien. Cette dernière pourrait recevoir une amende allait de 750 à 1 500 euros pour nuisances sonores répétées. Une sanction salée qui devrait faire taire les aboiements du chien.