Agacé par les aboiements du chien de son voisin, il achète un coq pour se venger et se met à dos tout le quartier

En Espagne, un homme a décidé de se venger de son voisin bruyant en faisant lui aussi du bruit. Pour cela, il a acheté un coq… et s’est mis à dos tout le quartier.

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Un coq

Vivre en harmonie avec ses voisins n’est pas toujours facile. Un sujet en particulier revient souvent dans les querelles de voisinage : les nuisances sonores. C’est le cas à Vilablareix, en Espagne, où un gros conflit a éclaté dans un quartier à ce sujet.

Tout a commencé il y a un peu plus d’un an, lorsque des habitants ont commencé à se plaindre des aboiements incessants d’un chien. Un homme, particulièrement agacé, a essayé de résoudre la situation, en vain. Pour se venger, il a alors décidé de faire lui aussi du bruit en installant un poulailler dans son jardin.

Le coq perturbe le sommeil des habitants

L’homme a acheté un coq, et ce dernier dérange tous les habitants du quartier. Ce n’est pas la première fois que ce sujet fait débat au sein d’un village car à Belfort, le chant des coqs avait créé un gros conflit de voisinage qui s’était envenimé. Selon le journal local Diari de Girona, en Espagne, tout le quartier n’est désormais plus furieux envers le propriétaire du chien, mais de celui du coq !

Un chien aboieCrédit photo : iStock

Les habitants dénoncent des nuisances sonores car le coq chanterait tout le temps, y compris la nuit. Il affecterait particulièrement les personnes âgées qui ont besoin de calme pour se reposer. Certains habitants accusent même le propriétaire du coq de diffuser son chant sur haut-parleur avant 8h du matin, pour se venger de son voisin bruyant. Des accusations que le principal concerné nie catégoriquement.

“Je rentre mon coq à 22h et je le sors quand je pars travailler, vers 7h ou 8h du matin”, a-t-il expliqué au journal local.

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Une plainte rejetée par la mairie

Ce conflit est parvenu jusqu’à la mairie de la ville. Les habitants ont apporté des preuves des nuisances sonores comme des vidéos, des photos et d’autres éléments. Une plainte a été signée par près de 30 habitants.

“Il ne s’agit pas d’un simple conflit de voisinage ou d’une nuisance ponctuelle. Il s’agit de personnes âgées qui ne savent pas si elles pourront un jour dormir paisiblement. Ces voisins vivent ici depuis plus de 40 ans sans le moindre problème. Nous ne voulons nous en prendre à personne. Nous voulons simplement que le droit au repos soit respecté. Si un seul animal cause des problèmes pendant plus d’un an, affecte les personnes âgées et nécessite l’intervention de différents organismes et services, nous pensons qu’une décision s’impose”, ont expliqué les plaignants.

Dans certains cas, une décision peut être prise, comme lorsque la justice a obligé un homme à se débarrasser de son coq qui réveillait les habitants d’un village tous les matins. Cependant, à Vilablareix, la plainte a été rejetée par la mairie, qui affirme ne rien pouvoir faire. De son côté, le propriéaire du coq nie tous les faits qui lui sont reprochés et affirme qu’il n’a pas acheté ce coq pour se venger. Affaire à suivre.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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