« J'ai adoré sa réaction » : elle transforme la robe de mariée de sa mère 35 ans après pour son propre mariage

Après avoir eu un coup de cœur pour la robe de mariée de sa mère, une Américaine a décidé de la transformer pour la porter le jour de son propre mariage. Le résultat vaut le détour.

Katherine Short, une Américaine âgée de 30 ans, a rendu hommage à sa mère, Jackie Danko, en donnant une seconde vie à sa robe de mariée de 1991, qu’elle a portée le jour de ses noces.

Dans une interview accordée à People, elle revient sur les coulisses de cette transformation.

Elle a un coup de cœur pour la robe de mariée de sa mère…

Tout a commencé lorsque la jeune femme a essayé la robe de sa mère « pour s’amuser », peu avant son mariage avec son compagnon, Kyle. À sa grande surprise, elle a eu un véritable coup de cœur, repérant immédiatement son « potentiel ».

Crédit Photo : Katherine Short

La trentenaire prévoyait une autre tenue pour la cérémonie, mais n’avait pas encore fait son choix. Elle a alors eu l’idée de recycler celle de sa mère.

« Avec tous les ornements de perles, le magnifique corsage et le dos nu spectaculaire, je savais qu’il y avait moyen de la transformer en quelque chose de moderne, qui me ressemble tout en rendant hommage à ma mère », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« C’était la façon idéale de créer une tenue de réception unique et d’emporter un morceau de ma mère avec moi le jour de mon mariage, surtout en tant que sa fille unique ».

Crédit Photo : Katherine Short

Katherine a sollicité l’aide de Brian Thompson, un designer basé à Pittsburgh, début janvier, pour revisiter la robe, qui avait été portée pour la première fois 35 ans plus tôt.

Au total, le processus a duré environ deux mois et demi.

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… et la transforme pour son mariage

Le couturier et la future mariée ont transformé la tenue en mini-robe moderne avec de fines bretelles avec un collier assorti.

« L’un de mes détails préférés est que le collier a été créé à partir du col original de la robe de ma mère. Nous avons conservé la base du modèle et ses magnifiques ornements de perles, ce que je préférais. Même si la forme a beaucoup changé, l’esprit de la pièce est resté le même. Nous avons aussi ajouté quelques éléments de structure pour préserver le dos nu », détaille l’Américaine.

Crédit Photo : Kaysa Elise Photography

Katherine et son fiancé se sont dit oui au Texas, le 30 mai, devant près de 200 invités. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la seconde tenue a rencontré un franc succès lors de la réception, notamment auprès de sa mère.

« Elle était heureuse de voir sa robe reprendre vie plus de trois décennies plus tard, et j’ai adoré sa réaction lorsque je l’ai portée ce soir-là. Elle était très enthousiaste en découvrant la transformation finale », poursuit-elle.

Crédit Photo : Kaysa Elise Photography

Comme elle le précise, Jackie Danko a été impliquée tout au long du processus de transformation et a notamment donné son avis au fil des étapes.