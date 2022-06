Une grand-mère est enterrée par erreur avec la robe que sa petite-fille devait porter à son mariage, la réaction de celle-ci surprend tout le monde

Imaginez que votre robe de mariée ait disparu et qu’en réalité, ce soit votre grand-mère enterrée qui la porte ? On vous raconte cette histoire déroutante.

C’est ce que l’on peut appeler une histoire insolite. Kasia, propriétaire d’une boutique de robes de mariées à Chicago a raconté sur TikTok la plus folle histoire jamais vue durant sa carrière. Une histoire qui a récolté plus de 5,5 millions de vues sur le réseau social. Et on comprend pourquoi.

Crédit : Unsplash

Une histoire sordide de robe de mariée

La propriétaire de la boutique raconte qu’un jour, elle a reçu un appel étrange provenant du promis d’une future mariée, dont elle avait déjà réalisé la robe. Elle explique que le futur marié lui a demandé de refaire à nouveau la même robe. Confuse, la vendeuse a essayé de comprendre la situation et de s’organiser pour que la robe puisse être confectionnée en quelques semaines, car le mariage aurait lieu dans 5 mois. C’est alors que le frère de la mariée a pris le téléphone et a expliqué la situation à Kasia. Il a rapporté que lorsque la future mariée avait récupéré sa robe, celle-ci l’avait placée dans le placard de sa grand-mère pour qu’elle reste en sécurité jusqu'au mariage. Entre-temps, la grand-mère est décédée. Et lorsqu’il a fallu l’enterrer, sa famille a habillé la défunte avec la fameuse robe de mariée. La raison ? La grand-mère souhaitait être enterrée dans sa propre robe de mariée. Problème : ce n’était pas la bonne.

Une histoire sordide que la famille a au début choisi de cacher à la mariée et a donc tout fait pour négocier avec Kasia pour la confectionner à nouveau. Malheureusement, avec la situation sanitaire, il n’était pas possible pour le fabricant de réaliser la robe à l’identique. Elle a finalement expliqué la situation à la future mariée. La bonne nouvelle, c’est que 24 heures après l’annonce à la mariée, celle-ci a appelé Kasia pour lui dire qu’elle souhaitait un tout autre modèle que sa robe sirène, puisqu’elle était enceinte et que dans tous les cas elle ne rentrerait plus dedans.

Et la réaction de la mariée a surpris tout le monde. Elle a expliqué à Kasia qu'elle n’a pas été folle de rage à l’annonce de cette situation. En effet, sa grand-mère avait insisté il y a quelques mois pour qu'elle ne porte pas de robe sirène à son mariage. Finalement, la grand-mère avait peut-être tout planifié pour sa petite-fille, qui sait ?

Crédit : Unsplash