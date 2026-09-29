Elles quittent la Floride et achètent cash une maison de 5 chambres en Espagne pour 63 000 euros : 1 060 euros par mois pour vivre à trois

À Castil de Campos, en Andalousie, une famille venue de Floride vit sans crédit dans une maison de cinq chambres et dépense environ 1 060 euros par mois.

Cinq chambres, deux salles de bains, près de 150 m² au milieu des oliviers, et pas un centime de crédit. En juillet 2025, Alicia Sanchez et sa femme, Luci Peraza, ont acheté dans un village d'Andalousie une maison pour environ 72 000 dollars, soit près de 63 000 euros au cours actuel. Un prix qui leur a d'abord semblé presque impossible, et qu'elles ont pu régler entièrement comptant.

Un an après leur départ des États-Unis, le couple et sa fille de 7 ans vivent avec un budget d'environ 1 060 euros par mois. Alicia Sanchez raconte cette nouvelle vie dans un témoignage publié le samedi 26 septembre par CNBC Make It.

Cinq mois pour faire traverser l'Atlantique à toute une vie

Avant l'Espagne, la famille vivait dans un petit bungalow proche de la plage à Ormond Beach, en Floride. Alicia travaillait dans le marketing pour une grande entreprise américaine, Luci dans le domaine de la santé mentale. Une vie stable, reconnaît-elle, mais qui ne les rendait plus vraiment heureuses. Pendant des années, elles ont cumulé plusieurs emplois, multiplié les petits boulots et consacré leur temps libre à l'artisanat, en mettant de côté chaque dollar supplémentaire pour s'offrir plus de liberté, de nature et de temps en famille.

Le choix de l'Espagne n'a rien d'un hasard. Alicia est dominicano-américaine, Luci cubano-américaine, et toutes deux parlent espagnol. Alicia connaissait déjà le pays : elle y avait enseigné l'anglais il y a une vingtaine d'années.

La préparation a duré cinq mois. Elles ont mis leur maison de Floride en location, plutôt que de la vendre, retiré leur fille de l'école, puis rangé souvenirs de famille et matériel d'artiste dans un seul conteneur expédié de l'autre côté de l'Atlantique. Elles ont pris l'avion sans avoir reçu leur visa de nomade numérique, accordé seulement après leur arrivée.

C'était l'un des plus grands actes de foi que nous ayons jamais faits.

Cette phrase d'Alicia Sanchez, traduite de l'anglais, résume l'état d'esprit du départ.

Une maison de 5 chambres repérée sur YouTube

À leur arrivée, le couple pensait louer. Installées dans un Airbnb à Alicante, elles ont passé six semaines à visiter des biens et découvert des loyers bien plus élevés que prévu, au point de se demander comment elles allaient s'en sortir.

La solution est venue d'une chaîne YouTube qu'elles suivaient depuis des années. Dans une vidéo, elles repèrent une maison à vendre à Castil de Campos : cinq chambres, deux salles de bains et environ 1 600 pieds carrés, soit près de 150 m². Elles se décident aussitôt.

Castil de Campos est une petite localité de la province de Cordoue, rattachée à la commune de Priego de Córdoba, à une dizaine de kilomètres au nord-est de celle-ci. Selon la mairie de Priego, elle comptait 689 habitants lors du recensement de 2014. Autour de la maison, des oliveraies et des montagnes, et des voisins qui veillent les uns sur les autres, assure Alicia Sanchez.

Le prix fait rêver, mais il faut le remettre en perspective : la famille a depuis investi environ 60 000 dollars, près de 52 500 euros, pour transformer les lieux, avec une maison d'amis, une piscine et des extérieurs aménagés. Au total, achat et travaux représentent donc autour de 115 000 euros. D'autres expatriés ont misé sur l'immobilier bon marché en Europe, comme ce couple new-yorkais qui a acheté cash une maison en Italie pour 11 500 euros.

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Environ 1 060 euros par mois pour vivre à trois

Sans loyer ni mensualité, les dépenses courantes restent modestes. Alicia Sanchez détaille leur budget mensuel type, ici converti en euros :

courses : environ 305 euros ;

eau, électricité, téléphone et internet : environ 100 euros chacun ;

assurance santé : environ 200 euros ;

comptable : environ 110 euros ;

sécurité sociale : environ 90 euros ;

assurance habitation : environ 50 euros.

Le foyer ne dépend pas encore de ses projets en Espagne. Alicia continue de travailler en indépendante comme stratège marketing, pour des revenus compris entre 7 000 et 9 000 dollars par mois selon ses contrats, soit environ 6 100 à 7 900 euros. C'est cet argent qui finance les travaux et permet de développer leur activité pas à pas, sans attendre qu'elle fasse vivre la famille.

Cette situation rappelle celle d'une famille britannique partie vivre en Thaïlande dans une villa avec piscine, qui continue elle aussi à travailler à distance.

44 euros le premier mois, puis un projet pour 2027

En avril, le couple a ouvert un atelier créatif dans le village, où il propose des cours de poterie, de couture, d'art inspiré par la nature et d'artisanat. Le premier mois, il a rapporté 50 dollars, environ 44 euros. Plutôt que de se décourager, Alicia y a vu la preuve que quelqu'un croyait suffisamment à leur idée pour payer. Le matériel envoyé depuis la Floride leur a aussi permis de limiter les frais de démarrage.

L'adaptation a demandé de la patience. Pas d'Uber Eats au village, des démarches qui peuvent attendre le lendemain ou la semaine suivante, une sieste de mi-journée autour de laquelle il faut encore s'organiser, et des journées étirées par le décalage horaire avec les clients américains. La bureaucratie locale met aussi les nerfs à l'épreuve. En échange, Grenade, Jaén et Cordoue sont à environ une heure de route, et une camionnette apporte chaque semaine les produits des fermes voisines.

La prochaine étape est déjà fixée : leur maison doit ouvrir au public en mai 2027 sous le nom de Stay & Create, un lieu de séjour où les visiteurs viendront loger et créer. Pour Alicia Sanchez, la réussite ne se mesure plus en promotions ou en mètres carrés, mais en matinées face aux oliviers et en après-midi passés à créer avec des gens venus du monde entier.

Source : CNBC Make It