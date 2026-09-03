Ils quittent New York et achètent une maison de 100 m² en Italie pour 11 500 euros, payés cash

Cassandra Tresl et son mari payaient 1 700 euros de loyer à New York. Ils ont acheté une maison de 100 m² dans les Abruzzes pour 11 500 euros, payés comptant.

À New York, ils payaient environ 2 000 dollars par mois, soit près de 1 700 euros, pour un appartement en location. Aujourd'hui, ils sont propriétaires d'une maison de deux étages dans un village italien de 1 300 habitants, et ils n'ont ni loyer ni crédit à rembourser. Entre les deux, une décision prise en 2020 et un chèque de 11 500 euros.

Cassandra Tresl, 33 ans, et son mari Alex Ninman, 34 ans, ont vécu à New York de 2015 à 2019. Elle travaillait dans les opérations pour une entreprise tech, lui était boucher chez Whole Foods. En 2019, le couple plie bagage pour l'Europe et s'installe en République tchèque, chez le grand-père de Cassandra. C'est là, un an plus tard, qu'ils apprennent qu'ils attendent un enfant.

Le calcul qui a tout changé

La naissance de leur fille, en 2020, devait logiquement les ramener aux États-Unis. Ils ont commencé à chiffrer l'opération : le prix d'une maison, celui de la garde d'enfant. Le retour ne s'est jamais fait.

« Je pensais vraiment que si j'avais un enfant, je rentrerais aux États-Unis. Et finalement ça ne s'est pas produit, parce que j'ai réalisé à quel point ce serait plus cher là-bas », a expliqué Cassandra Tresl à CNBC Make It.

Elle raconte aussi ne pas s'être imaginée réunir un apport pour acheter à New York, où l'âge moyen des propriétaires ne cesse de grimper. Le couple se tourne alors vers l'Italie, après avoir entendu parler des villages qui bradent leurs maisons abandonnées.

Un tableur, deux régions, un choix

Cassandra reconnaît avoir procédé de manière très méthodique. Elle a listé les biens dans un tableur, avec les avantages et les inconvénients de chacun, en comparant la Toscane et les Abruzzes. Cette région située à environ trois heures à l'est de Rome, coincée entre les Apennins et l'Adriatique, l'emporte sur un critère simple : le rapport qualité-prix, loin du tourisme de masse.

« Les gens pensent qu'il suffit de lancer une pierre dans n'importe quelle direction pour trouver une maison avec jardin en Italie, mais ce n'est tout simplement pas le cas », prévient-elle.

En février 2022, ils signent pour une maison sur deux niveaux, deux chambres, un peu moins de 100 mètres carrés, avec une troisième chambre au sous-sol et un grenier. Prix : 11 500 euros, payés comptant. Deux éléments ont emporté la décision, le tarif et la terrasse avec vue.

Trente ans d'abandon à rattraper

Le bien n'était évidemment pas habitable. La maison était vide depuis trente ans. Il a fallu refaire les enduits, reprendre une partie de l'électricité, remplacer fenêtres et portes, et raser complètement la cuisine et la salle de bains. Alex a réalisé lui-même l'essentiel du chantier pour limiter la facture, le couple n'ayant fait appel à des professionnels que pour la plomberie, le poste le plus lourd du budget.

Pendant les travaux, la famille a loué un Airbnb dans un village voisin pendant un peu plus d'un mois. Au total, la rénovation leur a coûté entre 12 000 et 15 000 euros. Achat et travaux confondus, l'addition reste inférieure à une année de loyer à Manhattan.

60 euros de crèche par mois

C'est sur les dépenses courantes que l'écart est le plus spectaculaire. Cassandra Tresl indique payer environ 70 dollars par mois, soit une soixantaine d'euros, pour l'école maternelle à temps plein de sa fille. L'électricité tourne autour de 170 dollars, l'eau autour de 80, la connexion internet coûte une quinzaine de dollars et chaque forfait mobile une quinzaine également.

Elle insiste : le fait d'avoir acheté sans emprunt reste le vrai filet de sécurité de la famille. Si ses revenus baissent, personne ne perd son toit.

« Au début, tout nous semblait étranger »

Le quotidien s'est réorganisé autour de choses simples. Accompagner sa fille à l'école à pied, travailler depuis la maison, connaître ses voisins. L'été, la vie se passe sur la place du village, où les enfants jouent dehors tard le soir pendant que parents et grands-parents discutent à côté.

Cassandra ne romance pas l'expérience pour autant. Sa famille et ses amis lui manquent, et l'administration italienne l'a plus d'une fois exaspérée : rendez-vous multiples, papiers à répétition. Elle raconte avoir dû fournir une copie de sa carte d'assurance santé pour ouvrir une ligne internet.

Elle n'envisage pourtant pas de rentrer.

« Pour mon mari et moi, l'Italie sera toujours un pays que nous avons choisi et l'italien une langue étrangère qu'il faut travailler. Pour notre fille, c'est simplement chez elle », résume-t-elle.

Cette bascule n'a rien d'un cas isolé. En mai dernier, une famille britannique vendait sa maison 400 000 euros pour s'installer en Thaïlande avec cinq valises. Même moteur, même conclusion : le calcul, plus que le rêve.