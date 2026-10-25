Ils n'arrivent pas à vendre leur maison et y mettent le feu pour toucher l'assurance : ils demandent 260 000 euros à leur assureur, la justice leur donne tort

Dans la Sarthe, un couple a décidé de mettre le feu à sa maison pour toucher l’assurance. Cependant, tout ne s’est pas passé comme il l’espérait.

Il n’est pas toujours facile de trouver un acheteur quand on essaie de vendre notre maison. Dans certains cas, un logement peut rester invendu pendant des mois, voire des années. C’est ce qu’a vécu un couple qui a fait construire un pavillon dans la Sarthe dans les années 2000.

Malheureusement, les habitants se sont rapidement retrouvés confrontés à des difficultés financières et ne pouvaient plus rembourser leur crédit immobilier.

Une maison invendable

Pour tenter de retrouver de l’argent, le couple a essayé de vendre sa maison en 2013. Toutes les options possibles ont été envisagées puisqu’une annonce a été postée sur Leboncoin pour vendre la maison au prix de 350 000 euros. Le couple a également signé un mandat de vente de 360 000 euros avec une agence immobilière, qui estimait cependant le bien à 180 000 euros maximum.

Malheureusement, le couple n’a pas trouvé d’acheteur. Dans certains cas, il se peut que des maisons deviennent invendables, comme la luxueuse villa de Johnny Hallyday. Face à cette situation, la banque a demandé le remboursement de la totalité du prêt immobilier et en février 2014, le tribunal a condamné le couple à rembourser la somme de 151 172,12 euros à la banque.

La maison ravagée par un incendie

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Onze jours après cette condamnation, la maison du couple a été ravagée par un incendie. Selon Le Figaro Immobilier, les époux étaient absents et selon une enquête effectuée par la gendarmerie, deux départ de feu ont eu lieu dans le logement, ce qui indique que l’incendie était volontaire.

Le couple a décidé de porter plainte, estimant que des cambrioleurs sont entrés dans leur logement en forçant la porte arrière. Ils auraient fouillé l’habitation et volé une petite caisse en plastique contenant 1 500 euros en liquide. Le couple pense que pour effacer leurs traces, les cambrioleurs auraient ensuite mis le feu à la maison avant de s’enfuir.

L’assurance du couple a quant à elle fait intervenir un détective privé pour en savoir plus sur l’origine de l’incendie. L’enquêteur a affirmé qu’il s’agissait d’un incendie volontaire, mais il a relevé des détails surprenants. La porte arrière, qui aurait été forcée selon le couple, a en réalité été démontée de l’intérieur afin de faire croire à une effraction.

En plus de cela, aucune trace d’une boîte en plastique contenant de l’argent n’a été repérée. En réalité, c’est le couple qui est à l’origine de cet incendie. Les époux ont décidé de mettre le feu à leur maison pour toucher l’assurance. Cependant, le contrat d’assurance ne rembourse rien en cas d’actes intentionnels.

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La justice donne raison à l’assureur

Face à cette situation, le couple a assigné son assureur en justice et a réclamé plus de 260 000 euros d’indemnisation pour les dégâts causés à la maison, les biens endommagés et les préjudices. Cependant, les juges ont donné raison à l’assureur. Ils ont relevé le caractère intentionnel de l’incendie et l’implication du couple.

Au final, cette situation a aggravé les problèmes financiers des habitants. En plus du remboursement du prêt immobilier et de l’argent qu’ils doivent à la banque, de nouveaux frais s’ajoutent. Ils doivent désormais rembourser les 3 000 euros versés par l’assurance comme avance au début de la procédure, mais aussi les frais du détective privé qui s’élèvent à 2 590 euros. Les frais de justice ont quant à eux coûté 3 000 euros, pour un total de 12 090 euros. Pour ne rien arranger, le couple n’a désormais plus de maison à vendre.