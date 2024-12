7 ans après sa mise en vente, la villa luxueuse de Johnny Hallyday est toujours « invendable » pour une triste raison

Mise en vente peu de temps après le décès de Johnny Hallyday, sa villa de Marnes-la-Coquette n’a toujours pas trouvé d’acheteur, et ce, malgré une baisse de prix.

Il y a sept ans, le chanteur Johnny Hallyday s’est éteint dans sa villa de Marnes-la-Coquette. Peu de temps après, sa propriété - surnommée La Savannah- a été mise en vente par son épouse Laeticia Hallyday. Le couple avait acquis cette demeure d’exception en 1999 pour la modique somme de 5 millions d’euros.

Contre toute attente, la demeure n’a toujours pas trouvé d’acheteur depuis tout ce temps, rapporte Le Parisien. Alors que le prix était initialement fixé à 26 millions d’euros, celui-ci est passé à 10,5 millions d’euros.

Le hic ? Malgré cette baisse de prix, La Savannah peine à séduire de potentiels acquéreurs.

Crédit Photo : Agence Kretz

Résultat : la maison du rockeur préféré des Français a été retirée de la vente, faute d’acheteurs.

«Depuis six mois nous n’avons plus le mandat et, à ma connaissance, la maison a été retirée de la vente et n’apparaît plus nulle part», a indiqué à nos confrères Nicolas Hug, directeur associé de l’agence immobilière Philippe Menager & Nicolas Hug, qui était en charge de la vente de cette villa il y a un an et demi.