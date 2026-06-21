Fête de la musique : la consommation d'alcool interdite dans les 35 départements en alerte rouge canicule

Alors que la Fête de la musique a lieu ce dimanche 21 juin, la consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique dans les 35 départements en vigilance rouge canicule.

La Fête de la musique est célébrée ce dimanche 21 juin et pour l’occasion, de nombreux événements musicaux ont lieu dans toute la France. Malgré l’épisode intense de canicule qui s’abat sur le pays, de nombreuses personnes vont se rassembler pour fêter l’événement.

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Cependant, il fait actuellement très chaud dans le pays et 35 départements français ont été placés en vigilance rouge canicule. Pour cette raison, le gouvernement a annoncé que la consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique pendant la Fête de la musique dans les départements concernés.

Ne pas boire d’alcool

Le gouvernement appelle à “limiter à contrôler la consommation d’alcool afin de préserver les services de secours et de soins”. Ainsi, les autorités espèrent permettre aux secours d’avoir suffisamment de temps disponible pour aider les personnes qui souffrent de la chaleur, et ne pas les surcharger avec celles qui auront bu trop d’alcool.

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En plus de cela, il est recommandé de ne pas boire d’alcool quand il fait très chaud, car cela peut être dangereux pour votre santé.

“Quand vous buvez de l’alcool, vous avez une réaction qui fait que l’alcool bloque l’hormone qui fait que vous êtes bien hydraté et donc vous vous déshydratez 3-4 fois plus vite sans, en plus, vous en rendre compte. Donc vous avez un risque personnel pour votre santé puisque vous ferez des malaises beaucoup plus rapidement et plus graves, et donc vous serez amené aux urgences qui, dans ces moments de Fête de la musique, sont déjà bien occupées”, a expliqué Stéphanie Rist, ministre de la Santé, sur France Info.

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Des mesures locales

Les organisateurs d’événement pour la Fête de la musique devront “adapter localement les festivités aux conséquences de la canicule”. Si la Fête de la musique a été annulée dans certaines villes comme à Poitiers, elle reste maintenue dans une grande partie de la France.

Soyez prudent si vous sortez aujourd’hui, ne buvez pas trop d’alcool et gare aux coups de chaleur.